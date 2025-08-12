ЦЕЛА СРБИЈА ПОЦРВЕНЕЛА Метеоаларми већ горе, а врх топлотног таласа тек следи ИЗГОРЕСМО ДО СЕПТЕМБРА
Прама најновијим најавама Републичког хидрометеоролошког завода и прогнози која обухвата наредних пет дана, екстремно високе температуре до 36 степени Целзијусових, имаћемо до краја недеље!
РХМЗ такође упозорава и на низак водостај река, на некима је и на биолошком минимуму, али и на то да су створени екстремни услови у настанак и развој пожара на отвореном!
"До краја седмице задржаће се веома топло време са максималним температурама у већини места од 34 до 38 степени Целзијуса, а само ће данас, 12. августа, на северу, западу и у делу централне Србије температуре бити нешто ниже, око 32 или 33 степени", наводи се у упозорењу РХМЗ за период од данас до 17. августа.
Време 13. августа
Ово, међутим, не значи да ће упозорење заиста и важити само до тог датума, јер је јуче важило до 16. августа.
Наиме, ово се односи на посматрани период од пет дана. Овај топлотни талас, тако, може да потраје много дуже, на шта су метеоролози и упозоравали. Према неким најавама, овако топло би могло да буде све до пред сам крај августа!
Упозорење за Београд
Топло је и у Београду, али ће од сутра, па све од краја посматраног периода, дакле до 17. августа, бити још топлије:
"Од среде до недеље (13-17.08.) веома топло са максималном температуром око 36 степени", посебно је упозорење РХМЗ за Београд.
Упаљени метеоаларми
За данас, сутра и у четвртак РХМЗ је упалио и метеоаларме. За данас, највиши степен упозорења на снази је у Југоисточној Србији и на Косову и Метохији.
Екстремни услови за настанак и развој пожара на отвореном
РХМЗ упозорава и на то да постоје екстремни услови за настанак и развој пожара на отвореном:
"Метеоролошки услови биће изразито погодни за иницирање и ширење пожара на отвореном услед исушеног тла и продужавања периода без падавина (у домену јаке и екстремне суше) у комбинацији са сунчаним временом и високим дневним температурама".
Подсетимо, пожари на отвореном у Србији активни су још од 7. јула, а данас је посебно критично у Кладову, где је због пожара који се ближи насељу, проглашена ванредна ситуација.
