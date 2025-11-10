light rain
9°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА ЛИ СЕ СПРЕМА ПРВИ НОВЕМБАРСКИ СНЕГ? Чубрилова нова прогноза открива ПРЕОКРЕТ који нас чека до краја месеца

10.11.2025. 13:35 13:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Youtube Prinscreen, pixabay.com

Од среде до суботе бити суво време уз хладне ноћи али релативно топле дане, најављује професор географије и метеоролог-аматер Марко Чурбило.

Још данас ће циклон над истоком Медитерна доносити источлном делу региона кишу повремено, понеге и обилну, а затим се очекује престанак падавина. Сутра још доста ниских облака и тмутрно време али без падавина. Данас и сутра релативно хладно, посебно на северу и истоку региона уз максимуме од +4 до +14 степени Целзијуса.

Од среде до суботе уз доминацију антициклона суво и стабилно. Ноћи и јутра понедге магловиоти уз појаву слабог мраза, али током дана сунчано и релативно топло за ово доба године уз максимуме од +14 до +20 степени Целзијуса, што је знатно изнад просека, најављује Чубрило.

За следећи викенд би јак циклон над Скандинавијом ка нашем делу Европе могао послати хладан фронт који би уз пролазну кишу и планински снег донео јак северозападни ветар и пролазно захлађење те би се око 16.11. максимуми кретали од +3 до +8, а на планинама преко 800мнв од -4 до 0 степени Целзијуса.

Чубрило је навео да у моделима тренутно нема раних снегова и да снега у низија овог месеца највероватније неће бити.

Марко Чубрило временска појава времеснка прогноза
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај