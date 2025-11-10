ДА ЛИ СЕ СПРЕМА ПРВИ НОВЕМБАРСКИ СНЕГ? Чубрилова нова прогноза открива ПРЕОКРЕТ који нас чека до краја месеца
Од среде до суботе бити суво време уз хладне ноћи али релативно топле дане, најављује професор географије и метеоролог-аматер Марко Чурбило.
Још данас ће циклон над истоком Медитерна доносити источлном делу региона кишу повремено, понеге и обилну, а затим се очекује престанак падавина. Сутра још доста ниских облака и тмутрно време али без падавина. Данас и сутра релативно хладно, посебно на северу и истоку региона уз максимуме од +4 до +14 степени Целзијуса.
Од среде до суботе уз доминацију антициклона суво и стабилно. Ноћи и јутра понедге магловиоти уз појаву слабог мраза, али током дана сунчано и релативно топло за ово доба године уз максимуме од +14 до +20 степени Целзијуса, што је знатно изнад просека, најављује Чубрило.
За следећи викенд би јак циклон над Скандинавијом ка нашем делу Европе могао послати хладан фронт који би уз пролазну кишу и планински снег донео јак северозападни ветар и пролазно захлађење те би се око 16.11. максимуми кретали од +3 до +8, а на планинама преко 800мнв од -4 до 0 степени Целзијуса.
Чубрило је навео да у моделима тренутно нема раних снегова и да снега у низија овог месеца највероватније неће бити.