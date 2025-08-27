ДАН СВЕТОГ ПРОРОКА МИХЕЈА Оног који је најавио рођење Христа у Витлејему ПОТРЕБНО ЈЕ ОВО УРАДИТИ ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ ОД ЗЛА И НЕСРЕЋЕ
Српска православна црква и верници данас обележавају дан Светог пророка Михеја Другог, који је, према предању, предвидео место рођења Исуса Христа.
Михеј, чије име на хебрејском значи "ко је као Господ?", био је један од дванаест "малих" пророка, али је његова порука била све само не мала. Живео је у 8. веку пре Христа, у време када је Божји народ, Израел, био подељен на два краљевства - Израел и Јуду.
Једно од најважнијих и најпознатијих пророчанстава у целом Старом завету налази се у његовој књизи, у 5. глави, 2. стиху:
"А ти, Витлејеме Ефрато, ако и јеси најмањи међу хиљадама Јудиним, из тебе ће ми изаћи онај који ће бити Господар у Израелу, и чији су излази од почетка, од вечних времена." (Михеј 5:2)
Овим стихом указује на Витлејем као место где ће се родити Месија. У Новом завету, јеванђелиста Матеј се позива на ово пророчанство (Матеј 2:6) када мудраци питају где ће се родити јеврејски краљ, чиме потврђује да је Михејово пророчанство испуњено Исусовим рођењем.
Михеј је скоро цео живот провео проповедајући својим сународницима и проклињао их што су пали идолопоклонству и усвојили погане обичаје незнабожачке.
Био је такође велики противник тадашњих и тамошњих властодржаца.
Верује се да је Свети Михеј предказао пропаст и тотално уништење Јерусалима и Самарије, једно од стране Хелдејаца а друго од Асираца.
У исто време, поред уништења ова два града, Свети Михеј прорече и долазак спаситеља, сина Божијег, Исуса Христа и прорече и место у коме ће се спаситељ и родити.
По неким црквеним тумачењима пророк Михеј је скончао природном смрћу, али по другој верзији многима се није свидела Михејево пророчанство да ће ''Јерусалим бити гомила камења'' поготово цару Јудину и осталом народу јудејском.
Ипак на основу неких помињања Михеја II у књизи пророка Јеремије, постоји и мишљење да није убијен него да је у миру скончао после богоугодног живота, у својој постојбини, селу Мораси.
Предање каже да на његов дан, 27. август, ујутро ваља отићи у цркву и помолити се овом светитељу, а да ће он свакога ко му се обрати чиста срца, заштитити од зла и његов дом сачувати од несреће.