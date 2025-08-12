ДАНАС ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ Циљ је да сви млади добију бољу прилику за своју будућност
12.08.2025. 08:53 09:01
Коментари (0)
Данас, 12. августа обележава се Међународни дан младих!
Сваког 12. августа организују се разни догађаји и дешавања са циљем скретања пажње међународне заједнице на питања младих као и на потенцијал младих као партнера у данашњем глобалном друштву.
Млади широм Европе говоре о стању људских права и залажу се за бољи положај младих у друштву јер данас су они ти који имају кључну улогу у заштити универзалних права. Као данашњи покретачи промена, на младима је стварање света који поштује и цени достојанство и вредност сваког појединца.
Концерти, радионице, културне манифестације и скупови које организују државне власти и омладинске организације одржавају се широм света у част овог дана.