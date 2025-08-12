clear sky
25°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАНАС ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ Циљ је да сви млади добију бољу прилику за своју будућност

12.08.2025. 08:53 09:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
млади
Фото: Дневник / Ф. Бакић

Данас, 12. августа обележава се Међународни дан младих!

Сваког 12. августа организују се разни догађаји и дешавања са циљем скретања пажње међународне заједнице на питања младих као и на потенцијал младих као партнера у данашњем глобалном друштву.

Млади широм Европе говоре о стању људских права и залажу се за бољи положај младих у друштву јер данас су они ти који имају кључну улогу у заштити универзалних права. Као данашњи покретачи промена, на младима је стварање света који поштује и цени достојанство и вредност сваког појединца.

Концерти, радионице, културне манифестације и скупови које организују државне власти и омладинске организације одржавају се широм света у част овог дана.

 

млади међународни дан
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај