ДАВАЛА ПОРОДА НЕРОТКИЊАМА, УКРЕПЉИВАЛА НЕМОЋНЕ И ИСЦЕЉИВАЛА БОЛЕСНЕ А данас јој се поклонило 15.000 верника ТУМАНСКА КРАСНИЦА НИКАД НЕ СПАВА, ПОРУЧУЈЕ АРХИМАНДРИТ ДИМИТРИЈЕ
На празник Мале Госпојине, у манастиру Туману свечано је обележено 90 година чудотворне иконе Пресвете Богородице Курскаје.
У светињи која чува мошти Светог Зосима и Светог Јакова сабрало се преко 15.000 верних да заједно прославе овај велики јубилеј. У молитвеном јединству осећала се посебна благодат и небеска заштита Мајке Божије, чија се чудотворна икона већ девет деценија чува у Туману.
Након Свете литургије обављен је молебан са освећењем воде, свечана литија и кропљење народа. Верницима су на благослов подељени освећени листићи ловора и маслине, као и латице белих и црвених ружа.
– У манастиру Туману излила се велика благодат Божија. Сви који смо се сабрали осетили смо живо присуство Пресвете Богородице, која је кроз своју чудотворну икону загрлила и благословила свакога. Преко 15.000 верника данас је прошло кроз манастир, што сведочи о две важне ствари: о љубави народа према Цркви Божијој и о дубокој повезаности народа са Мајком Божијом и њеним светим заступништвом – истакао је архимандрит Димитрије, игуман манастира Тумане.
У времену технике, отуђености и расутости, Тумане остаје чувар исконских вредности, саборности и заједништва у Христу, додаје.
– Данашње литургијско сабрање то је јасно показало: редови верних који су се више од сат времена причешћивали говоре о живом извору вере и љубави који овде непрестано тече. Иако ових дана постоје покушаји да се манастир Тумане оспори кроз кампање злобе и зависти, Бог показује да из сваке такве намере израста још богатији плод, јер Тумане данас личи на цветну башту и бујицу народа који долази да прими утеху и благодат – каже игуман.
Икона Богородице Курскаје стара је око 400 година. У Србију су је донели руски монаси, а у манастиру Туману се чува већ 90 година. Пред њом су се догађала многа чудесна знамења: три пута је сама себе спасла од пожара, опоменула безбожника, заштитила се од крадљиваца, даровала порода нероткињама, укрепљивала немоћне и исцељивала болесне.
У част овог јубилеја, на киосцима широм Србије можете купити књигу архимандрита Димитрија „Она никада не спава – Туманска красница”. Цена књиге је 299 динара, а сав приход од продаје намењен је у хуманитарне сврхе, за помоћ Верском добротворном старатељству које свакодневно храни 2.000 људи у Београду.
– Захваљујемо и пријатељима и противницима манастира и свима упућујемо најлепши поздрав из вечности: Христос васкрсе! Нека сви дођу, виде и осете, јер онај који осети ову благодат носиће је даље као сведочанство љубави Божије – поручују из велике светиње.