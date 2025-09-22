clear sky
29°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАВАЛА ПОРОДА НЕРОТКИЊАМА, УКРЕПЉИВАЛА НЕМОЋНЕ И ИСЦЕЉИВАЛА БОЛЕСНЕ А данас јој се поклонило 15.000 верника ТУМАНСКА КРАСНИЦА НИКАД НЕ СПАВА, ПОРУЧУЈЕ АРХИМАНДРИТ ДИМИТРИЈЕ

22.09.2025. 17:15 17:33
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
тумане
Фото: РИНА

На празник Мале Госпојине, у манастиру Туману свечано је обележено 90 година чудотворне иконе Пресвете Богородице Курскаје.

У светињи која чува мошти Светог Зосима и Светог Јакова сабрало се преко 15.000 верних да заједно прославе овај велики јубилеј. У молитвеном јединству осећала се посебна благодат и небеска заштита Мајке Божије, чија се чудотворна икона већ девет деценија чува у Туману.

икона
Фото: РИНА

Након Свете литургије обављен је молебан са освећењем воде, свечана литија и кропљење народа. Верницима су на благослов подељени освећени листићи ловора и маслине, као и латице белих и црвених ружа.

У манастиру Туману излила се велика благодат Божија. Сви који смо се сабрали осетили смо живо присуство Пресвете Богородице, која је кроз своју чудотворну икону загрлила и благословила свакога. Преко 15.000 верника данас је прошло кроз манастир, што сведочи о две важне ствари: о љубави народа према Цркви Божијој и о дубокој повезаности народа са Мајком Божијом и њеним светим заступништвом – истакао је архимандрит Димитрије, игуман манастира Тумане.

икона
Фото: РИНА

 У времену технике, отуђености и расутости, Тумане остаје чувар исконских вредности, саборности и заједништва у Христу, додаје.

– Данашње литургијско сабрање то је јасно показало: редови верних који су се више од сат времена причешћивали говоре о живом извору вере и љубави који овде непрестано тече. Иако ових дана постоје покушаји да се манастир Тумане оспори кроз кампање злобе и зависти, Бог показује да из сваке такве намере израста још богатији плод, јер Тумане данас личи на цветну башту и бујицу народа који долази да прими утеху и благодат – каже игуман. 

Икона Богородице Курскаје стара је око 400 година. У Србију су је донели руски монаси, а у манастиру Туману се чува већ 90 година. Пред њом су се догађала многа чудесна знамења: три пута је сама себе спасла од пожара, опоменула безбожника, заштитила се од крадљиваца, даровала порода нероткињама, укрепљивала немоћне и исцељивала болесне.

икона
Фото: РИНА

У част овог јубилеја, на киосцима широм Србије можете купити књигу архимандрита Димитрија Она никада не спава – Туманска красница. Цена књиге је 299 динара, а сав приход од продаје намењен је у хуманитарне сврхе, за помоћ Верском добротворном старатељству које свакодневно храни 2.000 људи у Београду.

Захваљујемо и пријатељима и противницима манастира и свима упућујемо најлепши поздрав из вечности: Христос васкрсе! Нека сви дођу, виде и осете, јер онај који осети ову благодат носиће је даље као сведочанство љубави Божије поручују из велике светиње.

Тумане икона богородичина икона
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ОВО ЈЕ ТУМАНКО, ВИРТУЕЛНИ АСИСТЕНТ МАНАСТИРА ТУМАНЕ Духовност у саживоту са напредном технологијом
Printscreen YouTube Balkan Trip TV / Manastir Tumane

(ФОТО) ОВО ЈЕ ТУМАНКО, ВИРТУЕЛНИ АСИСТЕНТ МАНАСТИРА ТУМАНЕ Духовност у саживоту са напредном технологијом

03.09.2025. 13:44 14:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БРИГА О ДУШИ И ТЕЛУ Бесплатни лекарски прегледи за све који дођу у Тумане на дан славе!

БРИГА О ДУШИ И ТЕЛУ Бесплатни лекарски прегледи за све који дођу у Тумане на дан славе!

01.07.2025. 21:23 21:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САША ПОПОВИЋ БОЛЕСТАН, ЛЕЧИ СЕ УЉЕМ ИЗ ТУМАНА Ово су правила која мора да испоштује
Youtube printscreen/ UNA televizija

САША ПОПОВИЋ БОЛЕСТАН, ЛЕЧИ СЕ УЉЕМ ИЗ ТУМАНА Ово су правила која мора да испоштује

14.10.2024. 16:22 16:34
Волим
0
Коментар
6
Сачувај