У ДЕВЕТ ПАКЕТА ОКО 8 КИЛОГРАМА КОКАИНА! Код Лесковца „пао“ држављанин Северне Македоније
„Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу запленили су око 8килограма кокаина и ухапсили С. И. (1981), држављанина Северне Македоније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Полиција је на ауто-путу код Брестовца, у аутомобилу „форд“ којим је управљао осумњичени, пронашла девет пакета у којима је био кокаин. Oсумњиченом је, по овлашћењу вишег јавног тужиоца у Лесковцу, одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву“, истакао је министар Дачић и захвалио свим припадницима полиције који су учествовали у овој акцији.