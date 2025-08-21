overcast clouds
32°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ДЕВЕТ ПАКЕТА ОКО 8 КИЛОГРАМА КОКАИНА! Код Лесковца „пао“ држављанин Северне Македоније

21.08.2025. 13:45 13:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: freeimages

БЕОГРАД: Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу запленили око 8 килограма кокаина и ухапсили С. И. (1981), држављанина Северне Македоније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

„Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу запленили су око 8килограма кокаина и ухапсили С. И. (1981), држављанина Северне Македоније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Полиција је на ауто-путу код Брестовца, у аутомобилу „форд“ којим је управљао осумњичени, пронашла девет пакета у којима је био кокаин. Oсумњиченом је, по овлашћењу вишег јавног тужиоца у Лесковцу, одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву“, истакао је министар Дачић и захвалио свим припадницима полиције који су учествовали у овој акцији.

кокаин Лесковац хапшење
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај