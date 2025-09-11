ДЕВОЈЧИЦЕ ВИШЕ НЕ СМЕЈУ ДА НОСЕ МАРАМЕ У ШКОЛАМА Аустрија прати пример Француске КАЗНЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И ДО 1.000 ЕВРА
Аустријска савезна влада постигла је договор о забрани ношења марама за девојчице у школама, а закон ће ступити на снагу у фебруару, када почне наредни семестар, преноси Der Standard.
Забрана ношења мараме односила би се на све девојчице до 14 година у јавним и приватним школама.
У случају кршења забране, први корак ће бити састанак између школске управе и девојчице, а родитељи ће такође бити обавештени.
Уколико ова мера не успе, планирани су даљи разговори са Дирекцијом за образовање и Службом за децу и младе.
Као крајње средство, родитељима могу да се изрекну административне казне од 150 до 1.000 евра.
Der Standard подсећа да се Аустријска народна партија последњих месеци залагала за брзу примену забране ношења мараме.
Министарка за Европу, интеграцију и породицу Клаудија Плаколм, која долази из редова те партије, тврдила је да је присиљавање девојчица да носе мараме у тако младим годинама „знак угњетавања”.
Суочена са критикама да сада постоји ризик од кршења принципа једнакости, будући да други верски симболи, попут јеврејске кипе или огрлице са крстом, нису забрањени, влада је навела као пример студију из Француске која, наводно, показује позитивне ефекте за девојчице.
У Француској је 1994. године издата министарска директива којом се забрањује ношење упадљивих верских симбола у школама.
Уследио је Закон из 2004. године о забрани било каквих верских симбола у школама.
За студију из 2021. године, два истраживача са Париске школе економије и Универзитета у Лондону анализирала су образовна достигнућа муслиманских и немуслиманских девојчица различитих узраста.
Закључили су да је забрана значајно смањила „образовни јаз” међу муслиманским девојчицама, док није примећено побољшање међу муслиманским дечацима.
Такође није било приметног повлачења муслиманских ученица из образовног система у Француској.
Аустријска влада из овога закључује да би забрана ношења мараме довела до бољих образовних могућности за девојчице.