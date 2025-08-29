clear sky
ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА СВЕ САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ На рачун јуче легла ПРВА ИСПЛАТА Алиментационог фонда! Отац није 8 ГОДИНА плаћао алиментацију

29.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Информер/Дневник
Фото: unsplash.com

Председник Републике Србије Александар Вучић саопштио је синоћ у гостовању на Пинк телевизији, како је први пут извршена исплата из Алиментационог фонда!

Алиментациони фонд почео је са радом, а сада ће се захуктавати, напоменуо је председник Александар Вучић, гостујући на ТВ Пинк.

Новац је исплаћен мајци дечака (9), чији отац од дететове прве године, након развода, није уплатио алиментацију.

- Данас смо имали први пут за исплату из Алиментационог фондо за мајку дечака од 9 година. Отац није плаћао алиментацију од када су се развели и данас им је исплаћен новац - рекао је Вучић и додао:

- Показало се да то може да ради и да мајке буду задовољније - казао је он.

 

