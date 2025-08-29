ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА СВЕ САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ На рачун јуче легла ПРВА ИСПЛАТА Алиментационог фонда! Отац није 8 ГОДИНА плаћао алиментацију
29.08.2025. 07:46 07:52
Председник Републике Србије Александар Вучић саопштио је синоћ у гостовању на Пинк телевизији, како је први пут извршена исплата из Алиментационог фонда!
Алиментациони фонд почео је са радом, а сада ће се захуктавати, напоменуо је председник Александар Вучић, гостујући на ТВ Пинк.
Новац је исплаћен мајци дечака (9), чији отац од дететове прве године, након развода, није уплатио алиментацију.
- Данас смо имали први пут за исплату из Алиментационог фондо за мајку дечака од 9 година. Отац није плаћао алиментацију од када су се развели и данас им је исплаћен новац - рекао је Вучић и додао:
- Показало се да то може да ради и да мајке буду задовољније - казао је он.