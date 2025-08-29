clear sky
У СЕЗОНИ АЛЕРГИЈА Додатна подршка уз One Two Three

29.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Хемофарм

Сезона алергија може бити прави изазов за свакодневни живот – свраб очију, кијавица и отежано дисање често ремете наш ритам и успоравају нас баш када желимо да будемо најпродуктивнији.

У таквим ситуацијама, наше тело тражи додатну подршку како би се изборило с алергенима. Оне Two Three Quercetin Plus је ту да вам олакша живот током сезонских алергија.

Зашто баш Quercetin Plus?

Увек када желите да идете корак даље, пружите себи додатни штит у јачању отпорности и дишите пуним плућима. Препарат One Two Three Quercetin Plus нуди додатну подршку имунитету захваљујући 500 мг кверцетина и 100 мг екстракта плода зове са додатком витамина Ц у само једној капсули дневно. Кверцетин је моћан биофлавоноид познат по израженом противзапаљенском дејству, док црна зова додатно подржава имунски систем, нарочито у сезони респираторних инфекција. Производ делује антиоксидативно, обезбеђујући прву линију одбране у борби против алергија и чува ваш имунитет. 

 

 

Подршка телу уз One Two Three Imunocink

У данашње време важно је да препознамо сигнале које нам тело шаље. Да га не исцрпљујемо, већ хранимо. Да му дамо оно што му је заиста потребно. И ту долазе на ред наши главни савезници за снажан имунитет – цинк и Ц витамин.

Оптималан однос ова два активна састојка у препарату One Two Three Imunocink обезбеђује дневну дозу од 300 мг витамина Ц и 10 мг цинка. Таблете за жвакање пријатног укуса наранџе штите ћелије од оксидативног стреса, смањују умор и исцрпљеност, подржавајући природну одбрану организма против вируса и прехлада. Побољшавају отпорност организма, скраћују време трајања прехладе, чиме доприносе бржем опоравку и виталности.

Идеалан су избор за све који желе да очувају имунитет. Посебно су намењене спортистима, адолесцентима, старијим особама, вегетаријанцима, дијабетичарима и особама које су изложене додатном стресу и напору.

One Two Three – ваш савезник за бољи имунитет

Не чекајте да алергије преузму ритам вашег тела. Уз комбинацију One Two Three Quercetin Plus и One Two Three Imunocink, ваше тело добија све што му је потребно да остане заштићено и снажно – чак и у сезони изазова. Добићете моћан антиоксиданс са изразитим противзапаљенским дејством. Идите кроз живот пуним плућима, без страха од вируса, прехлада и алергија. Јер, ритам је битан.

