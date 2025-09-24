ДОМ ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА НА АУКЦИЈИ ПРОДАЈЕ СТАРА ВОЗИЛА Почетна цена од 30.000 динара
24.09.2025. 13:06 13:08
Коментари (0)
Дом здравља Ивањица огласио је продају неупотребљивих возила и секундарних сировина путем писаних понуда.
На продају су:
- Peugeot Boxer (2008) – почетна цена 600.000 динара,
- Lada Niva (2012) – 30.000 динара (као секундарне сировине),
- Citroen Jumper (2004) – 100.000 динара,
- Peugeot Boxer (2012) – 100.000 динара,
- разни метали – почетна цена 30.000 динара.
Возила се продају у виђеном стању, без права на рекламације. Понуде се подносе до 1. октобра 2025. године, а јавно отварање је 3. октобра у 10 часова у просторијама Дома здравља.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица уз уплату депозита од 10% почетне цене.
Детаљи и разгледање возила могуће је у кругу гараже Дома здравља, радним данима од 7 до 14 часова.