ДОМ ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА НА АУКЦИЈИ ПРОДАЈЕ СТАРА ВОЗИЛА Почетна цена од 30.000 динара

24.09.2025. 13:06 13:08
лада
Фото: RINA/Ilustracija

Дом здравља Ивањица огласио је продају неупотребљивих возила и секундарних сировина путем писаних понуда.

На продају су:

  • Peugeot Boxer (2008) – почетна цена 600.000 динара,
  • Lada Niva (2012) – 30.000 динара (као секундарне сировине),
  • Citroen Jumper (2004) – 100.000 динара,
  • Peugeot Boxer (2012) – 100.000 динара,
  • разни метали – почетна цена 30.000 динара.

Возила се продају у виђеном стању, без права на рекламације. Понуде се подносе до 1. октобра 2025. године, а јавно отварање је 3. октобра у 10 часова у просторијама Дома здравља.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица уз уплату депозита од 10% почетне цене. 

Детаљи и разгледање возила могуће је у кругу гараже Дома здравља, радним данима од 7 до 14 часова.

