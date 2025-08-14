ДРАМА НА ТАСОСУ Човек изнесен на обалу, један пар се једва извукао ИСТАКНУТА НАРАНЏАСТА ЗАСТАВИЦА
На једном од омиљених грчких острва Срба, Тасосу, ових дана је алармантно стање. Наиме, у месту Голден Бич последња два дана забележена су опасна струјања и таласи.
И упркос томе што је била истакнута наранџаста застава, а то значи опрез због таласа, купачи нису поштовали прописе, па се више особа нашло у веома опасној ситуацији. Само у четвртак током дана спасиоци и Хитна помоћ имали су две интервенције овим поводом.
На Инстаграм страници грцкаинфо упућено је упозорење родитељима и посетиоцима поменуте плаже. У наставку га преносимо у целости.
Да одмах нагласим — јуче и данас је на плажи била истакнута наранџаста застава, што значи опрез због таласа, али не потпуну забрану купања. Таласи су константни, струја јака, а изгледају безазлено док не уђете дубље. Јутрос – старији господин, око 50-ак година, изнесен је на обалу. Око њега су били спасиоци и људи који су му пружали помоћ. Видела сам да се померао и да је био жив, али није могао да устане. Одвезла га је хитна помоћ. Само 2-3 сата касније – један пар се једва извукао захваљујући пријатељима који су их са обале одмах приметили и потрчали да помогну. Држали су велику гуму за пливање, а нису били свесни да им она у оваквим таласима прави додатни проблем и отежава кретање. Молим вас, будите изузетно опрезни. Струја вас може повући и у плићаку, а таласи вас држе на месту и изморе брже него што мислите. Не ослањајте се на реквизите за пливање као што су велике гуме — у оваквим условима оне могу постати замка. Чувајте себе и своју децу. И не рачунајте да ће увек неко моћи да вам помогне — у оваквим ситуацијама секунде одлучују, пише у објави на Инстаграму.
Дакле, ситуацију треба више него озбиљно схватити и не играти се ћуди мора. Ових дана је немирно поприлично. Само тренутак превида може бити кобан, пише Телеграф.