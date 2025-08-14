clear sky
(ФОТО) У ГРЧКОЈ ГОРИ, НЕ ПРЕСТАЈЕ Гасе ватру на више фронтова СУМЊА СЕ ДА ЈЕ ВЕЛИКИ БРОЈ ПОЖАРА ПОДМЕТНУТ

Фото: Tanjug/ Maxar Technologies via AP, AP Photo/Thanassis Stavrakis

Ватрогасне снаге Грчке и даље се боре са више активних фронтова у регионима Ахаје, на острву Хиос, у Превези, на Закинтосу, као и у Илији.

Власти су покренуле истраге због сумње на подметање пожара, док је на снази упозорење за веома висок ризик од нових избијања ватре у више делова земље, пише "Катимерини".

На острву Хиос, пожар који гори већ три дана и даље је активан у неприступачним деловима северозапада и североистока. 

Више од 150 електричних стубова је изгорело, а без струје су остала бројна насеља, укључујући Волисос, Потамију, Агиос Гала, Керамос и Камбију. 

2
Фото: Tanjug/ AP Photo/Thanassis Stavrakis,

Обнова електроенергетске мреже могла би да траје више од недељу дана.

У гашењу учествују све локалне ватрогасне јединице, добровољци и појачања из Митилене и Атине, као и два авиона и шест хеликоптера. 

У Ахаји, пожар је и даље активан са више жаришта. 

На терену делује пет авиона и шест хеликоптера, а прелиминарне истраге указују на могуће изазивање варницама са далековода, услед јаког ветра и ниских грана.

2
Фото: Tanjug/ AP Photo/Thanassis Stavrakis

У Филипијади и даље се бележе мања избијања, иако нема активног фронта. 

У регионима Ксирохори и Илија, нови пожари који су избили, стављени су под контролу, а на терену је 45 ватрогасаца, две пешадијске групе, 15 возила и два авиона.

Пожари на Закинтосу су тренутно под контролом, али ватрогасне снаге остају у приправности због могућег поновног избијања ватре. 

2
Фото: Tanjug/ AP Photo/Thanassis Stavrakis

Сведоци су властима доставили доказе који указују на осумњиченог пиромана, познатог полицији из ранијих инцидената у истом подручју.

На Закинтосу, осумњичени је 59-годишњак који је прошле године хапшен због изазивања пожара.

Полиција и ватрогасне јединице истражују узроке више пожара за које се сумња да су подметнути.

У Воници, три пожара избила су у размаку од неколико минута, истрага је у току.

2
Фото: Tanjug/ AP Photo/Thanassis Stavrakis

На Хиосу и у Патрасу, анализирају се сведочења и снимци који указују на могуће намерно изазивање пожара.

Генерални секретаријат цивилне заштите издао је упозорење на веома висок ризик од пожара за регије - Атика, Евија, Беотија, Арголида, Фтиотида, Коринт, Тасос, Родопе, Еврос, Ксанти, Лемнос и Самотраки.

