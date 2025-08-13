(ВИДЕО) БЕСНЕ ПОЖАРИ У ГРЧКОЈ Наређена хитна евакуација ГОРИ И ЈЕДАН МАНАСТИР Ветар отежава гашење
Пожари бесне широм Грчке, од Ахаје до Хиоса и Закинтоса, док ватрогасци воде тешке битке са ватреним стихијама.
Становници више насеља су евакуисани, а болнице испражњене због опасности. Ситуација је посебно критична у Превези, Хиосу и Закинтосу.
Наређена евакуација у још четири подручја Патраса где се ватрогасне екипе боре са више активних пожарних фронтова. У Патрасу је евакуисана дечија болница Караманданио због приближавања ватрене стихије.
Болница Караманандио, специјализована за педијатријску негу, евакуисана је из предострожности. Ватрогасци су на терену и покушавају да обуздају ватру пре него што стигне до урбаних подручја. Локални званичници апелују на грађане да буду опрезни и прате упутства надлежних служби.
Евакуације су спроведене у више насеља, укључујући Старе и Нове Филипиаде у Превези, док су становници четири области на Закинтосу такође морали да напусте своје домове. Поруке упозорења послате су путем система 112, позивајући људе на хитну евакуацију.
Ватрогасне јединице раде даноноћно, али ветар и високе температуре отежавају контролу пожара. Густи дим и наранџасти хоризонт сведоче о размерама катастрофе.
Гори и манастир Агиос Николаос у Патрасу!
Запалио се кров женског манастира Агиос Николаос, а ватрогасци, часне сестре и волонтери воде титанску битку како би спречили најгоре. Пожар прети и Патрасу због чега се становништво евакуише- Поновна избијања и нове евакуације насеља
Ветар отежава гашење
Гори и смештајни центар за мигранте Филипиада. Како је објавио министар за имиграцију и азил, Танос Плеврис, објект је евакуиран у уторак навечер, док се данас ватрогасне снаге боре за спашавање објеката. Ситуација у Филипиади и у већини села општине Зирос.
Ватрогасне снаге појачане из ваздуха боре се али се пожар поновно распламсао и ушао у насеље. Волонтери и становници тог подручја помажу у гашењу пожара, а многе куће су спашене од пламена у последњи тренутак.
Високе температуре и суша доприносе избијању пожара, док људски фактор, попут непажње или намерног паљења, често игра кључну улогу. Последице су катастрофалне – од губитка домова и природних станишта до угрожавања људских живота. Грчка се суочава са све већим изазовима у борби против климатских промена и њихових ефеката.
Грчка влада и међународне организације позивају на хитну помоћ и солидарност како би се ублажиле последице ових разарајућих пожара.