УКРАЈИНАЦ ИЗАЗВАО ПОЖАР У СУТОМОРУ Полиција га брзо лоцирала БИО СА ДВЕ МАЛОЛЕТНЕ ЋЕРКЕ

13.08.2025. 16:44 16:52
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
пожар
Фото: Ilustracija pixabay

Црногорска полиција идентификовала је украјинског држављанина који је оптужен да је запалио ватру на отвореном простору у Бару.

Полиција у Бару је идентификовала и лоцирала мушкарца који је изазвао пожар.

Украјинац изазвао пожар у Бару

Он је, према наводима полиције у Црној Гори, он је палио ватру на отвореном, чиме је угрозио животе и имовину грађана.

- Пре два дана, око 20.30 часова, дежурна служба Одељења безбедности Бар обавештена је од стране грађана, да је дошло до мањег пожара у Сутомору на Голом брду у близини објекта Црвеног крста. По пријему обавештења на лице места су одмах упућени полицијски службеници - наводи се у саопштењу полиције.

Са ћеркама хтео да спреми храну

Тамо су затечена три лица, украјински држављани:

О.А. (62)

Његове две малолетне ћерке старости 16 и осам година

На лицу места је утврђено да су ова лица запалила ватру коју су оградили камењем, у циљу припреме хране.

Тужилац је утврдио да у наведеном нема елемената кривичног дела. Украјинац и његове ћерке предати су Служби комуналне полиције, где им је издата казна у износу од 250 евра.

пожар сутоморе Украјина
Вести Регион
