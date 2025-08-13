УКРАЈИНАЦ ИЗАЗВАО ПОЖАР У СУТОМОРУ Полиција га брзо лоцирала БИО СА ДВЕ МАЛОЛЕТНЕ ЋЕРКЕ
Црногорска полиција идентификовала је украјинског држављанина који је оптужен да је запалио ватру на отвореном простору у Бару.
Полиција у Бару је идентификовала и лоцирала мушкарца који је изазвао пожар.
Украјинац изазвао пожар у Бару
Он је, према наводима полиције у Црној Гори, он је палио ватру на отвореном, чиме је угрозио животе и имовину грађана.
- Пре два дана, око 20.30 часова, дежурна служба Одељења безбедности Бар обавештена је од стране грађана, да је дошло до мањег пожара у Сутомору на Голом брду у близини објекта Црвеног крста. По пријему обавештења на лице места су одмах упућени полицијски службеници - наводи се у саопштењу полиције.
Са ћеркама хтео да спреми храну
Тамо су затечена три лица, украјински држављани:
О.А. (62)
Његове две малолетне ћерке старости 16 и осам година
На лицу места је утврђено да су ова лица запалила ватру коју су оградили камењем, у циљу припреме хране.
Тужилац је утврдио да у наведеном нема елемената кривичног дела. Украјинац и његове ћерке предати су Служби комуналне полиције, где им је издата казна у износу од 250 евра.