ВАТРА И У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ Велики пожар избио код Струге ШИРИ СЕ ПО НЕПРИСТУПАЧНОМ ТЕРЕНУ

13.08.2025. 19:58 19:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: pixabay.com

У близини села Октиси недалеко од Струге на месту званом Октишка Краста, избио је велики пожар који представља потенцијалну претњу за локално становништво, саопштено је данас из Центра за управљање кризама (ЦУК) Северне Македоније.

Припадници Ватрогасне јединице Струга и део локалног становништва изашли су на терен, али према процени команданта Ватрогасне јединице Струга, пожар се шири по тешком и неприступачном терену што гашење чини готово немогућим, преноси портал трн.мк.

"Неопходно хитно ангажовање ватрогасне авијације. На захтев градоначелника Струге упућен је званичан захтев за ангажовање летелице. Ер трактор Дирекције за заштиту и спасавање већ је на путу ка пожаришту", поручио је директор ЦУК и потврдио да је до данас у 12.00 широм Северне Македоније регистровано укупно седам пожара на отвореним површинама, од којих су три активна, три угашена, а један под контролом.

Активни пожари су у општини Македонски Брод, општини Струга и општини Могила док је пожар у општини Сарај под контролом, а угашена је ватрена стихија у општинама Кичево, Македонски Брод и Крива Паланка.

 

ватра пожар северна македонија
Вести Регион
