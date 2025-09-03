light rain
ДРАМА СЕ НАСТАВЉА, РХМЗ ИЗДАО НОВО УПОЗОРЕЊЕ! Ево ко је следећи на удару НЕВРЕМЕНА!

03.09.2025. 18:06 18:09
Дневник
Танјуг
najnovija opsta

БЕОГРАД: Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је хитно упозорење на интензивне пљускове, грмљавину и град у Поморавском и Браничевском округу.

Јака конвективна облачност која у околини Деспотовца у Поморавском округу условљава интензивне пљускове са грмљавином, локално град и олујни ветар у наредних сат времена премештаће се на североисток преко Браничевског округа ка Петровцу на Млави, објављено је на сајту РХМЗ-а. 

Претходно је РХМЗ издао хитно упозорење на интензивне пљускове, грмљавину и град на ширем подручју Београда, као и за Шумадијски и Колубарски округ.

Метео невреме Србија
Танјуг
Дневник
Вести Друштво
