ДРАМА СЕ НАСТАВЉА, РХМЗ ИЗДАО НОВО УПОЗОРЕЊЕ! Ево ко је следећи на удару НЕВРЕМЕНА!
03.09.2025. 18:06 18:09
БЕОГРАД: Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је хитно упозорење на интензивне пљускове, грмљавину и град у Поморавском и Браничевском округу.
Јака конвективна облачност која у околини Деспотовца у Поморавском округу условљава интензивне пљускове са грмљавином, локално град и олујни ветар у наредних сат времена премештаће се на североисток преко Браничевског округа ка Петровцу на Млави, објављено је на сајту РХМЗ-а.
Претходно је РХМЗ издао хитно упозорење на интензивне пљускове, грмљавину и град на ширем подручју Београда, као и за Шумадијски и Колубарски округ.