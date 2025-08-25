ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ УЗБУРКАЛЕ ЈАВНОСТ Полиција тврди да НЕМА ПРИЈАВА О ПУЦАЊУ НА ЉУБИМЦЕ у Белим водама
На друштвеним мрежама грађане су узнемирили застрашујући наводи у којима се тврди да је неко у Белим водама из ваздушне пушке пуцао на љубимце.
"Молимо грађане који живе на територији Белих вода уколико имају било какве информације да их проследе ПУ Чукарици како би у што краћем року ухапсили особу са спорном пушком. Сетимо се када је М.М. у Сарајевској улици упуцао дечака (11) и тешко повредио. Онај који је у стање да пуца у кућне љубимце животиња је у стању да упери пушку и у човека. Свака информација је добро дошла", пише на почетку навода.
Даље је наведена тврдња да је све пријављено надлежнима.
"Непозната особа у Улици Радована Милошевица у дворишту комшијама пуцао у кућне љубимце из ваздушне пушке и погодио мацу у врат. На сву срећу уз помоћ клинике маца је преживела, али је у тешком стању. Све је пријављено надлежним органима, па се надам да ће јунак бити пронађен! Kоме сметају животиње и какви су то људи", пише у објави.
Такође, наведена је и захвалност људима који су наводно помогли да се што пре стигне до ветеринара.
"Можеш да објавиш и да желим да се захвалим мотористима који су чистили пут како бисмо стигли што брже до ургентне ветринарске клинике. Видели су да јуримо да што пре стигнемо с обзиром на то да је маца била животно угрожена. Један је возио испред нас са зеленим прслуком, други иза и није дозвољавао да се неко укључи", пише.
Због узнемиравајућих навода и тврдњи позвали смо МУП Србије да бисмо сазнали да ли је било пријава, као и шта се тачно дешава у том крају Београда.
Међутим, тамо нам је речено да никакве пријаве таквог, нити сличног догађаја није било. Дакле, уколико се и догодило, тврдња да је пријављено није истинита.
Апел остаје да грађани воде рачуна о томе шта се објављује по мрежама, таман информације биле на некој од страница која броји доста пратилаца као што је то сада био случај.