ДРВЕЋЕ ПАДАЛО НА УЛИЦЕ, ЈЕДНО ВОЗИЛО ОШТЕЋЕНО: Јако олујно невреме направило хаос у Чачку, трагедија избегнута за длаку (ФОТО)

30.08.2025. 14:40 14:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
РИНА
Фото: РИНА

ЧАЧАК: Јако олујно невреме праћено ветром током поподневних сати погодило је Чачак.

Услед силине невремена на неколико локација стабла су ишчупана из корена.

РИНА
Фото: РИНА

- У Улици Девет Југовића оборено је дрво које је само пуком срећом избегло да падне на аутомобиле и пешаке. Успео сам у последњем тренутку да избегнем пад дрвета. Није оштетило ауто, али је могло да изазове катастрофу. Да је неко био испод, трагедија би била неминовна, каже за РИНУ возач из Чачка.

РИНА
Фото: РИНА

Слична ситуација забележена је и у селу Мрчајевци, где је невреме оставило иза себе поломљено дрвеће и закрчене улице.

РИНА
Фото: РИНА

- Ветар је носио све пред собом, људи су били у страху да ће стабла пасти и на куће, а не само на тротоаре. Једно ауто је баш оштећено због пада стабла, рекли су мештани Мрчајеваца.

РИНА
Фото: РИНА

Због нових падавина које захватају западну Србију, возачима се упућује апел да буду максимално опрезни током вожње, јер постоји опасност од нових падања стабала и грања.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИНА

