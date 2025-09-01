ДРЖАВА УКИДА ОВЕРУ ЗДРАВСТВЕНИХ КЊИЖИЦА? Ево шта то значи за грађане Србије
У Србији би ускоро могло да дође до значајних промена у систему здравства, уколико се усвоји предлог да се укине обавезна овера здравствених књижица.
Порески саветник Александар Васић истиче да би ова административна обавеза могла да постане прошлост, а да би се уштеде преусмериле на набавку лекова, опреме или изградњу болница.
Иако скоро сви грађани – запослени, пензионери, студенти, деца и незапослени – имају право на државну здравствену заштиту, велики број њих и даље пролази кроз компликоване процедуре како би формално регулисали статус осигураника. Васић сматра да овера здравствених књижица представља оптерећење за грађане, али и велики финансијски издатак за државу.
„Иако се стиче утисак да држава има новца, ми смо сиромашно друштво, а здравствена заштита је скупа. Свака уштеда на непотребним трошковима је значајна”, каже Васић за портал еКапија и додаје да би преусмеравање уштеђених средстава на конкретније ствари имало позитиван ефекат.
Васић предлаже увођење модела „Здравствена заштита за све”, према коме би грађани право на лечење остваривали само уз лични документ, без потребе за овером књижица. У таквом сценарију, сва администрација би се свела на унос идентификационог броја пацијента у информациони систем.
Он наводи да не би дошло до великог финансијског ризика, јер би се број нових корисника минимално повећао, а чак и ако би их било, то су грађани који би свакако требало да имају право на здравствену заштиту. Васић закључује да је следећи корак ка реформи система обједињавање доприноса за социјално осигурање, што би додатно поједноставило целокупну администрацију.