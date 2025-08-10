ДУГО ОЧЕКИВАНО ОСВЕЖЕЊЕ СТИЖЕ ОВОГ ДАТУМА Тропски талас се предаје МЕТЕОРОЛОГ НАЈАВЉУЈЕ И ГРМЉАВИНСКЕ НЕПОГОДЕ
Почетак августа донео је тропски талас, али многе грађане већ сада занима шта нас чека, када ће захлађење и временска прогноза за септембар.
Према најавама метеоролога Недељка Тодоровића, очекује нас продужено лето које ће се задржати све до средине септембра, а ево хоћемо ли поново бити на удару невремена и временских непогода.
Како наводи Тодоровић, у првој половини августа доминираће високе температуре, без кише и временских непогода.
- Прва седмица августа је у принципу најтоплији део године са великом шансом за високе температуре. 12. августа 1921. године је измерена температура од скоро 42 степена, ми такву врућину нећемо осетити. Улазимо у период екстремно високих температура. Наредних 10 дана ће се осетити права летња врућина и не би требало да буде кише и временских непогода. Тај пораст температуре ће досегнути максимум у недељу, 10. августа, а у понедељак и уторак ће бити пад температуре 2 до 3 степена. Тај пад температуре и дашак свежине ће проћи без облака - рекао је метеоролог Тодоровић.
Врућине и прве најаве киша
Након краткотрајног освежења, средином августа поново се враћају високе температуре, а са њима и најаве грмљавинских непогода.
- Међутим, 15. августа ће се опет вратити врућина, а након тога се очекују кише са грмљавином. Преображење је 19. августа, а тада ће нам и доћи то освежење и пад температуре за 5 до 8 степени. Максималне вредности до краја месеца би биле око 30 степени, неће бити овако великих врућина – каже Недељковић и додаје:
- Ове максималне температуре до 35 степени су за грађане прихватљиве, а све преко тога може лоше утицати уколико тело није заштићено. Међутим, много је боље да се седи у хладу или у шуми него у становима са климом. Људски организам осећа оптерећење ако је данима на сунцу и то може неповољно утицати на њега, грађани морају да се пазе.
Временска прогноза за септембар: Освежење после Преображења
Кључно освежење и крај летњег таласа, како најављује метеоролог, долазе крајем августа и у првој половини септембра. Управо ту се налази фокус интересовања када је у питању временска прогноза за септембар 2025. године.
- Последња појава врућине у Београду ће бити 16. септембра, тако да ће топло, летње време бити све до тад. Наредних десетак дана не би требало да буде тих летњих непогода које су до сада биле саставни део наше климе. Прошле године лето је било много топлије и било је неколико јаких непогода, а ове године их имамо мање. То је лутрија и не можемо са сигурношћу рећи да ли ће септембар бити кишан. Али, непогоде сигурно можемо очекивати после Преображења - рекао је Тодоровић за Курир.
Ако се питате какво нас време очекује у септембру, очекујте продужено лето које ће трајати до средине месеца, уз могуће освежење и пад температуре након Преображења, 19. августа. Иако се непогоде не очекују у првој половини септембра, могуће су касније у месецу, уз умерене температуре око 30 степени. Пратите временску прогнозу и прилагодите активности – јер лето, иако ублажено, још увек траје.