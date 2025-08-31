У Дунаву се појавили шкампи који се сматрају инвазивном врстом у овој реци ПОПУЛАЦИЈА БРОЈНИХ ДУНАВСКИХ ВРСТА РИБЕ СЕ ПРИЛИЧНО СМАЊИЛА
31.08.2025. 13:37 13:43
ПЛОВДИВ: Бугарски стручњаци упозорили су да су се у бугарском делу тока Дунава појавили шкампи који се сматрају инвазивном врстом у овој реци.
"Популација бројних дунавских врста рибе се прилично смањила. Претпостављам да је то због шкампа, јер пре него што смо открили њихово присуство, популација је била знатно већа", каже биолог Теодор Тодоров, преноси портал Новините.бг.
Претпоставља се да су шкампи вероватно доспели у ток Дунава из неког узгајалишта или места за вештачко размножавање.
"Бугарски назив за ову врсту је источноазијски речни шкамп. Сматрамо да су калемови за њихов узгој у контролисаним условима пуштени у реку Дњепар одакле су доспели до Дунава", рекао је главни кустос Природњачког музеја Пловдив, Кристијан Владов.