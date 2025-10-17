ТРАЖЕ ИЗРУЧЕЊЕ ПУТИНА Међународни кривични суд очекује од Мађарске хапшење руског председника на самиту у Будимпешти КОЛИКЕ СЕ ШАНСЕ ДА МАЂАРИ ПОСЛУШАЈУ?
Руски председник Владимир Путин требало би да буде ухапшен на путу према планираном самиту са председником САД Доналдом Трампом у Будимпешти, саопштио је Међународни кривични суд (МКС), преносе холандски медији.
Како се наводи у саопштењу, земље потписнице Статута МКС обвезне су да изврше налоге за хапшење, што се односи и на Мађарску, као и суседне земље, које би Путин требало да заобиђе на путу ка Будимпешти.
Мађарска жели да угости Путина и Трумпа у наредне око две недеље. Званична Будимпешта је најавила повлачење из Међународног кривчног суда али мора да поштује његове одлуке до средине следеће године.
Међутим, мађарски премијер Виктор Орбан такође је недавно угостио свог израелског колегу Бењамина Нетанијахуа, чије је хапшење суд такође наложио.
МКС не спомиње Путина поименично ,али на упит наглашава да су државе чланице "правно обвезне" да сарађују. Осим тога, то дугују и осталим 124 земљама потписницама, истиче се у Хагуу. Да ли се нека чланица слаже с одлуком МКС или не, према суду, питање је искључиво у надлежности суда.
Путин последњих година све ређе путује у иноземство. Откако је избила пандемија коронавируса, а после инвазије на Украјину, као и после издавања налога за хапшење, осн све ређе напушта Русију.
Изостао је са самита БРИКС у Јужној Африци и Бразилу, земљама које признају надлежнос МКС. Овога лета, отпутовао је на Аљаску на састанак с Трампом. Сједињене Америчке Државе такође нису чланица МКС.