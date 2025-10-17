overcast clouds
ТРАЖЕ ИЗРУЧЕЊЕ ПУТИНА Међународни кривични суд очекује од Мађарске хапшење руског председника на самиту у Будимпешти КОЛИКЕ СЕ ШАНСЕ ДА МАЂАРИ ПОСЛУШАЈУ?

17.10.2025. 17:52 17:55
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
c
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Руски председник Владимир Путин требало би да буде ухапшен на путу према планираном самиту са председником САД Доналдом Трампом у Будимпешти, саопштио је Међународни кривични суд (МКС), преносе холандски медији.

Како се наводи у саопштењу, земље потписнице Статута МКС обвезне су да изврше налоге за хапшење, што се односи и на Мађарску, као и суседне земље, које би Путин требало да заобиђе на путу ка Будимпешти. 

Мађарска жели да угости Путина и Трумпа у наредне око две недеље. Званична Будимпешта је најавила повлачење из Међународног кривчног суда али мора да поштује његове одлуке до средине следеће године. 

Међутим, мађарски премијер Виктор Орбан такође је недавно угостио свог израелског колегу Бењамина Нетанијахуа, чије је хапшење суд такође наложио. 

МКС не спомиње Путина поименично ,али на упит наглашава да су државе чланице "правно обвезне" да сарађују. Осим тога, то дугују и осталим 124 земљама потписницама, истиче се у Хагуу. Да ли се нека чланица слаже с одлуком МКС или не, према суду, питање је искључиво у надлежности суда.

Путин последњих година све ређе путује у иноземство. Откако је избила пандемија коронавируса, а после инвазије на Украјину, као и после издавања налога за хапшење, осн све ређе напушта Русију. 

Изостао је са самита БРИКС у Јужној Африци и Бразилу, земљама које признају надлежнос МКС. Овога лета, отпутовао је на Аљаску на састанак с Трампом. Сједињене Америчке Државе такође нису чланица МКС.

(Telegraf.rs)

 

владимир путин хапшење Међународни кривични суд Мађарска
