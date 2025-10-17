overcast clouds
ФОРД ПОВЛАЧИ 290.000 ВОЗИЛА У АМЕРИЦИ! Разлог је квар на систему за вожњу уназад

17.10.2025. 19:40 19:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: youtube prinstcrin/ GommeBlog - Car & Performance

Произвођач аутомобила Форд повлачи више од 290.000 возила у Сједињеним Америчким Државама због проблема са системом камере за вожњу уназад. 

Разлог за то је то што систем задње камере у возилима америчке компаније можда неће правилно приказивати слике у одређеним условима осветљења, што би могло да повећа ризик од судара, пренео је АП.

Опозив обухвата одређена возила модела Ф-250 СД, Ф-350 СД и Ф-450 СД произведена између 2020. и 2022. године.

Произвођач аутомобила је саопштио да је од 20. септембра био упознат са 10 пријава, а прва пријава је забележена 20. јануара 2022. године.

Форд нема информације о било каквим пријавама о несрећама или повредама у вези са овим стањем.

Дилери произвођача аутомобила бесплатно ће ажурирати софтвер модула за обраду слика погођених возила.

Очекује се да ће привремена писма бити послата власницима возила 20. октобра, а додатна ће им бити послата када коначно решење буде доступно, што се очекује у марту 2026. године.

Вести Свет
