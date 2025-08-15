clear sky
ЕПИСКОП ХЕРУВИМ ПОРУЧУЈЕ: „Ко тебе каменом, ти њега хлебом – мржњу заменимо љубављу“

15.08.2025. 14:33 14:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Епархија осечкопољска

Епископ осечкопољски и барањски Херувим позвао је вернике и све грађане на мир, љубав и дијалог, реагујући на, како је навео, „страшне слике насиља и агресије“ које су последњих дана забринуле цело српско друштво.

„Страшне су слике насиља и агресије које гледамо ових дана у нашој Отаџбини, забрињавају цело наше светосавско српско биће. Оне нас опомињу да мржњу заменимо љубављу, нетрпељивост трпљењем, а неразумевање разумевањем и дијалогом“, поручио је епископ Херувим.

Он је нагласио да су „смирење и мудрост“ неопходни свима, како би међу људима завладао трајни мир.

„Сви смо позвани да чујемо једни друге… да човек човеку није вук, већ да смо једни другима потребни више него икад и да морамо испунити Божију заповест о љубави: да љубимо ближње своје као сами себе, јер само тако остајемо на путу Христовом“, истакао је епископ.

Фото: Епархија осечкопољска

У својој поруци, владика Херувим подсетио је и на стару поуку која, како је рекао, треба да води српски народ у овим тешким временима.

„Ко тебе каменом, ти њега хлебом – тако се хранимо небеском храном и тада улица више неће бити поприште сукоба и хаоса, већ простор у коме влада право и правда по мери и вољи Христовој“, закључио је епископ осечкопољски и барањски Херувим.

Фото: Епархија осечкопољска
епископ спц инциденти
Вести Друштво
