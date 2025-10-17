Проф. др Мирослав Пешић: Оснивање Факултета српских студија је прекретница за наш универзитет
Оснивање Факултета српских студија на Универзитету у Нишу представља прекретницу у систему домаћег високог образовања, али и у ширем културном и духовном простору српског друштва – поручио је у изјави за Политика онлајн проф. др Мирослав Пешић, управник Департмана за историју Филозофског факултета у Нишу.
Према његовим речима, нови факултет, који ће бити формиран издвајањем департмана за историју, српски језик и књижевност и славистику, означава обнову академског достојанства и заштиту идентитетских наука које су годинама биле потискиване.
– Као историчар и управник Департмана за историју сведок сам једног процеса који је, на жалост, трајао предуго. Историјска наука је у последњој деценији на Филозофском факултету у Нишу била изложена озбиљној институционалној дискриминацији. Уместо да буде темељ културног и државотворног самопознања, историја је представљана као анахрона дисциплина, а њени носиоци као „застарели“ и „ретроградни“ – истиче Пешић.
Он наглашава да такав однос није био случајан, већ резултат идеолошког инжењеринга чији је циљ био да се обезвреди све што се супротставља леволибералним и антидржавним парадигмама које су агресивно наметане универзитетском простору.
– Департман за историју био је изложен притисцима: од кадровског растакања и спречавања напредовања, до покушаја дисциплиновања сваког наставника који се усудио да мисли својом главом. Од нас се тражило једноумље, а многе одлуке Већа Департмана игнорисане су самовољом управе. Воља већине колектива није се уважавала кад год није одговарала њиховим идеолошким матрицама или личним интересима – додаје он.
Пешић подсећа да се, под плаштом „хармоније“ и „модерности“, спроводила најгрубља форма идеолошког обрачуна и административног насиља.
– Историјска наука, која по својој природи подсећа народ на континуитет и национални идентитет, проглашавана је препреком „новим вредностима“. Претили су нам да ће департман за историју бити угашен. Цитирам речи деканице Наталије Јовановић, која је више пута изговорила: „ћу вас угасим“. Управо они који су се највише позивали на слободу мишљења, у пракси су је највише угрожавали – наводи Пешић.
Он открива да у протеклих девет година на Департману за историју није изабран ниједан нови наставник, док је број запослених са петнаест смањен на половину.
– То није случајност, већ перфидан покушај гашења студијских програма и намерног институционалног запостављања. Циљ је био да се историја као идентитетска наука маргинализује и да се професори који не прихватају идеолошке диктате истисну из система одлучивања – истиче он.
Ипак, како додаје, већина наставника са историје остала је доследна уверењу да наука не сме бити ничије идеолошко средство.
– Зато смо двотрећинском већином подржали предлог одлуке Владе о оснивању Факултета српских студија. Та одлука је била нужност, јер желимо да се на факултету образују студенти, а не да се он претвара у општински одбор било које политичке организације. Наш корак је чин институционалног самоочувања и моралног отпора свему што је подривало смисао универзитета – објашњава Пешић.
Према његовим речима, нови факултет биће простор слободног научног стварања у којем ће историја, српски језик и књижевност, славистика и сродне дисциплине добити заслужено место.
– Биће то стваралачки амбијент за наставнике који су годинама радили у условима притиска и омаловажавања, али и нова прилика за младе људе који желе да изучавају сопствени језик, историју и културу без идеолошких ограничења – наглашава професор Пешић.
На крају изјаве, он је изразио захвалност руководству државе Србије што је препознало значај идентитетских наука и државотворних вредности.
– Убеђен сам да је овај корак Владе Србије почетак наше духовне и националне обнове. Време је да се универзитет врати својој мисији: да буде место слободе мишљења, научне истине и националне одговорности – поручио је проф. др Мирослав Пешић.