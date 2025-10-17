(ВИДЕО) ТРАГЕДИЈА У СУСЕДНОЈ ЗЕМЉИ У експлозији зграде погинула трудница, спасиоци је нашли у рушевина! Град завијен у црно
Девојка је имала 24 године и у тренутку експлозије налазила се у спаваћој соби.
Три особе погинуле су у експлозији стамбене зграде у Букурешту.
Првобитно су медији јавили да су страдале две особе, а сада су спасиоци испод рушевина пронашли још једну особу без знакова живота.
У питању је 24‑годишња трудница која је у тренутку експлозије била у својој спаваћој соби.
У експлозији која је јутрос потресла румунску престоницу до сада су откривене три жртве, док је најмање 17 особа повређено.
Такође, наводи се да је једна од жртава силом експлозије одбачена више од 50 метара и да је ударила у зид суседног стамбеног блока.
Због силе експлозије прети опасност од урушавања тог стамбеног блока, па су власти евакуисале становнике и забраниле им да се враћају у зграду.
Како се наводи, пети и шести спрат су готово уништени, а станари те и околних зграда које су оштећене сматрају да је узрок цурење гаса.
Та информација није званично потврђена, али станари наводе да се већ неколико дана осећао мирис гаса, као и да је исти био затворен, а да су јутрос приметили двоје радника који су нешто радили око прикључка.
Снимак из ваздуха, који се појавио на друштвеним мрежама, открива колику је штету изазвала ова експлозија.