ЕПС У КОСТОЛЦУ ТРАДИЦИОНАЛНО ОБЕЛЕЖИО ДАН РУДАРА Рударство - најстарији и најважнији стуб привреде
Код Спомен обележја рудару у Старом Костолцу, „Електропривреда Србије“ традиционално је обележила Дан рудара.
– Управо данас обележавамо и 155 година од почетка организоване експлоатације угља на простору костолачког басена. Ископани кубици јаловине и милиони тона угља у Костолцу и „Колубари“, даноноћни рад у свим временским условима, сведоче о труду, знању и преданом залагању генерација рудара – рекао је генерални директор ЕПС АД Душан Живковић.
Живковић је истакао да уз бројне инвестиције у обновљиве изворе енергије, знамо шта је наша базна енергија и зато се настављају улагања у модернизацију рударске опреме и унапређење услова рада рудара.
– За првих шест месеци ове године ЕПС је у рударски сектор уложио 8,2 милијарди динара. Најважнији пројекат који ће осигурати неопходне додатне количине угља јесте инвестиција у два БТО система за нови колубарски коп „Радљево“. У току су сложени и обимни послови монтаже, а циљ је да до краја године опрема буде монтирана како би 2026. године системи били у производњи – рекао је први човек ЕПС-а.
Министарство рударства и енергетике остаје посвећено дефинисању и спровођењу дугорочне стратегије развоја сектора, унапређењу законодавног оквира, побољшању услова рада, безбедности и социјалне заштите, као и јачању рударских активности, поручио је помоћник министра за геологију и рударство у Министарству рударства и енергетике Иван Јанковић.
– Рударство и даље бележи стабилан раст и са више од 30.000 запослених, рударство доприноси обезбеђењу енергетске стабилности, развоју инфраструктуре и економском развоју. У првом кварталу ове године учешће рударства у бруто домаћем производу премашује 3 одсто уз раст производње од 4,1 одсто у првој половини 2025. Када је у питању „Електропривреда Србије“, производња угља у јуну ове године повећана је за 21 проценат у односу на исти период прошле године, а према проценама у јулу ће бити чак и за 30 одсто већа - истакао је Јанковић.
Да рударски посао захтева више од стручности порука је Петра Урошевића, рударског инжењера са Површинског копа „Дрмно“ - Захтева стабилност, одлучност и спремност да се одговори и на оно што није у плану, али мора да буде решено - рекао је Урошевић и нагласио да је рударство део темеља сваког стабилног енергетског система. Оно не почива само на технологији, већ пре свега на људима који својим знањем, искуством и посвећеношћу обављају сложене и одговорне задатке.
У част генерација које су радиле у некадашњим подземним и садашњим површинским коповима на Спомен обележју рудару у Старом Костолцу венце су положили Иван Јанковић и Милан Новаковић представници Министарства рударства и енергетике, Душан Живковић, генерални директор ЕПС АД, представници огранка „ТЕ-КО Костолац“, представници костолачког синдиката, градоначелник Пожаревца представници Градске општине Костолац.