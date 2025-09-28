Стотине младих Мароканаца протестовало против корупције и занемаривања здравства
РАБАТ: Стотине младих Мароканаца изашле су на улице током викенда у најмање 11 градова широм земље, протестујући против корупције и критикујући владу због улагања новца у међународне спортске догађаје док, како тврде, запоставља здравство и образовање.
Они су директно повезали проблематичан здравствени систем земље са улагањима за припрему за Светско првенство у фудбалу 2030. године, узвикујући слогане попут "Стадиони су ту, али где су болнице?", преноси АП.
Мароко гради најмање три нова стадиона и реновира или проширује око шест других, припремајући се за СП 2030.
Ова земља ће ове године бити и домаћин Афричког купа нација.
Полиција у цивилу и са заштитном опремом одговорила је на протесте у неколико градова, укључујући у Рабату и Маракешу и приводила демонстранте у Казабланки.
Мароканска асоцијација за људска права саопштила је да је у суботу приведено десетине људи, укључујући неке који су физички нападнути.
Неки су ослобођени током ноћи, а у саопштењу се додаје да притвори потврђују ограничавање права на слободу изражавања.
За разлику од претходних протеста које су покретали синдикати или политичке партије, на протесте током викенда углавном је позивано са друштвених мрежа попут ТикТока и Дисцорда, популарних међу гејмерима и тинејџерима.
Две групе - "Ген З 212" и "Гласови мароканске омладине", позвале су на мирне и цивилизоване протесте и одговорну дебату, иако су многе њихове присталице имале милитантније захтеве.
У Мароку, људи рођени између 1995. и 2010. чине највећи део становништва, па су демонстрације одржане током викенда назване протестима генерације Зед.
Протести су интезивирани након што је осам жена преминуло током порођаја у јавној болници у Агадиру, великом приморском граду 483 километара јужно од Рабата.
Подаци Светске здравствене организације (СЗО) из 2023. године показали су да Мароко има само 7,7 медицинских стручњака на 10.000 становника, а знатно мање у неким регионима, укључујући Агадир, са 4,4 на 10.000.
СЗО препоручује 25 медицинских радника на 10.000 становника.