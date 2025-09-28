ИМА КАРАКТЕРИСТИЧАН СИМПТОМ Брзо се шири НОВИ СОЈ КОРОНАВИРУСА, на ово посебно треба обратити пажњу
Најновији подаци показују да је у Великој Британији дошло до пораста броја заражених коронавирусом и хоспитализација због појаве нових сојева.
Агенција за здравствену сигурност Уједињеног Краљевства подстиче оне који испуњавају услове да резервишу бесплатну вакцинацију у настојању да ограниче очекивани пораст броја заражених ове зиме.
Нови сој коронавируса назван "Стратус", с варијантама "XFG" и "XFG.3", cirkuliše у Уједињеном Краљевству, при чему "XFG.3" чини значајан удео случајева.
Варијанта "Стратус" повезана је с јединственим симптомом промуклости гласа. Стручњаци из Агенције за здравствену сигурност Уједињеног Краљевства (УКХСА) и Светске здравствене организације (СЗО) прате варијанте, наводећи да је вирусна мутација нормална.
"Стопе заразе увек расту због једног од три разлога", каже Пол Хантер, професор медицине на Универзитету Еаст Англиа.
"Или је имунитет на коронавирус међу становништвом пао, шири се нова и заразнија варијанта, или се понашање променило на начин који повећава ризик од изложености вирусу", објашњава он.
Сва три фактора тренутно су у одређеној мери присутна. "Стратус" је такође одговоран за преко 60 одсто случајева ковида у свету, према Светској здравственој организацији.
"Постао је доминантан јер је заразнији (способан до одређене мере да заобиђе постојећи имунитет) od prethodnih варијанти", објашњава професор Хантер и наставља:
"Али његова релативна предност у расту је само око 31 одсто, што није пуно у поређењу с многим претходним варијантама".
За поређење, варијанта "Омицрон", која је изазвала хаос када је захватила свет крајем 2021. године имала је предност у расту од око 200 одсто када се појавила.
Иако су ковид инфекције сада асимптоматске код многих људи, постоје извештаи да "XFG" инфекција може изазвати промукао или храпав глас. Остали уобичајени симптоми су и даље кашаљ, температура и промјена укуса или мириса.
"Такође, аденовируси готово су пођеднако чести у лабораторијским тестовима и заиста изазивају промуклост", додаје Хантер.
(Telegraf.rs)