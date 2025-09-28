ПА ВИ И ДАЉЕ УЗИМАЈТЕ МИТО Бивши министар пољопривреде Кине ОСУЂЕН НА СМРТ због корупције
Бивши кинески министар пољопривреде Танг Ренђијан осуђен је данас на смртну казну са одгодом због мита на суду у провинцији Ђилин.
Танг је примао мито, укључујући готовину и имовину вредну више од 268 милиона јуана (37,6 милиона долара) на разним позицијама које је обављао од 2007. до 2024. године, пренела је кинеска Синхуа.
Суд му је одложио смртну казну на две године, јер је признао своје злочине.
Комунистичка партија Кине искључила је Танга у новембру 2024. године, шест месеци након што га је антикорупцијска агенција ставила под истрагу и тада је смењен са своје функције.
Председник Си Ђинпинг је 2020. године започео кампању чистки у кинеском апарату унутрашње безбедности, настојећи да осигура да су полиција, тужиоци и судије "апсолутно лојални, апсолутно чисти и апсолутно поуздани", пише Ројтерс.
Танг је био гувернер западне провинције Гансу од 2017. до 2020. године пре него што је именован за министра пољопривреде.
У јануару је Си рекао да је корупција највећа претња Комунистичкој партији Кине и да је и даље у порасту.
