МОЖЕ СЕ, УЗ СМАЊЕНУ БРЗИНУ Поново успостављен саобраћај на прузи код Ражане у Косјерићу

28.09.2025. 23:04 23:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Дневник/ Р. Хаџић

Железнички саобраћај на делу барске пруге код Ражане у Косјерићу, поново је успостављен вечерас у 20.05 сати, након што су претходне вечери из композиције теретног воза исклизнуле и преврнуле се две цистерне, из којих се излило дизел гориво, саопштено је из компаније ''Инфраструктуре железнице Србије''.

Овај део пруге оспособљен је за дизел вучу и смањену брзину возова, а пруга је отворена за саобраћај у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације МУП-а Србије.

Дежурне екипе Инфраструктуре железнице Србије током читавог дана и у изузетно тешким условима, радиле су на поправци железничке инфраструктуре на овом делу пруге. У дужини од двеста метара извршена је замена колосечних и скретничких прагова, две шине и колосечног прибора, а обављено је и ручно регулисање колосека.

Током претходне ноћи, за саобраћај су оспособљена и електротехничка постројења.

Током исклизнућа две цистерне било је оштећено око 70 дрвених колосечних и скретничких прагова, као и две шине укупне дужине од око педесет метара. Такође, био је оштећен и један стуб контактне мреже.

На терену је током данашњег дана било ангажовано око тридесетак радника Инфраструктуре железнице Србије из организационих делова у Ваљеву и Ужицу, као и две тешке моторне дрезине, затим по два вагона и камиона и један багер.

