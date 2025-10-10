scattered clouds
ЕПС ПОМАЖЕ ИЗГРАДЊУ ШКОЛЕ Потписан уговор о сарадњи ЕПС-a и ГО Обреновац

10.10.2025.
Фото: ЕПС/ Промо

Уговор о финансирању изградње Основне школе „Љубомир Аћимовић“ у Обреновцу потписали су данас Душан Живковић, генерални директор „Електропривреде Србије“ и Милош Пековић, председник Градске општине Обреновац.

Овим уговором, вредним 40 милиона динара, ЕПС обезбеђује средства за изградњу школе за ђаке са сметњама у развоју.

Основна школа „Љубомир Аћимовић“ већ 25 година нема свој простор и настава за 72 ученика одвија се у отежаним условима у другој школи. 

Фото: ЕПС/ Промо

Изградњом нове школе деца која имају потешкоће у развоју и њихови наставници добиће одговарајући простор и услове за учење и рад, а с обзиром на потребе, потенцијално би се у наредном периоду повећао број ђака ове школе. 

- Снага ЕПС осликава се не само у мегаватима и производњи електричне енергије, већ и у квалитету живота грађана. Наше две највеће термоелектране раде на подручју Обреновца и наша компанија је деценијама активна подршка грађанима и институцијама у свим сферама живота у тој општини. ЕПС је увек  подршка за пројекте у образовању, науци, спорту, здравству, заштити животне средине и због тога и није било дилеме да ли помоћи изградњу школе „Љубомир Аћимовић“, већ је то одлука на коју смо сви поносни – рекао је Душан Живковић, генерални директор ЕПС. 

Фото: ЕПС/ Промо

Милош Пековић, председник Градске општине Обреновац, указао је на то да је помоћ за финансирање изградње школе „Љубомир Аћимовић“ веома значајна и да ће нови школски објекат омогућити неупоредиво боље услове за наставнике и ученике. 

- Основну школу „Љубомир Аћимовић“ похађају деца којој је подршка више него потребна и треба заједнички да радимо на томе да услови њиховог школовања буду што бољи. Учешће ЕПС у финансирању изградње школе је кључно и путоказ је и за друге друштвено одговорне компаније и институције – рекао је Пековић.

