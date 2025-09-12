ЕВО КО ЋЕ БИТИ НА НОВИМ НОВЧАНИЦАМА ЕВРА На десетки Бетовен, на стотки Леонардо да Винчи! Увођење дигиталне валуте до 2029.
Европска централна банка (ЕЦБ) најавила је да се планира потпуни редизајн свих евро новчаница, док је истовремено у току припрема за увођење дигиталног евра у периоду од 2027. до 2029. године.
Евро нам се поново уводи са новим новчаницама , које ће имати још интензивнију грчку боју. Са речју "евро" исписаном на грчком језику на новим новчаницама, као и ликом Марије Калас приказаним на једној страни нове новчанице од 5 евра.
Међу шест значајних личности европске културе које ће красити нове евро новчанице налази се и чувена оперска дива Марија Калас. Овим кораком Европска централна банка (ЕЦБ) започиње нову фазу естетског редизајна евра, након више од две деценије коришћења досадашњих издања. Коначне одлуке о изгледу нових новчаница очекују се до 2026. године, када ће почети и њихово пуштање у оптицај.
У исто време, ЕЦБ се припрема за приступање Бугарске еврозони, што ће додатно повећати број новчаница у оптицају, који већ премашује 30 милијарди.
Паралелно се наставља постепено повлачење новчаница од 500 евра, док ЕЦБ убрзава активности око увођења дигиталног евра, планираног за период између 2027. и 2029. године.
Списак познатих на новчаницама
Што се тиче нових новчаница, реч "евро" биће сачувана на три језика: латинском , грчком и бугарском . Међутим, уместо теме "Епохе и ритмови" европске архитектуре, која је постојала у прве две серије, оригиналној и серији "Европа" која је уследила, изабране су две нове тематске осе.
Прва, под називом "Европска цивилизација", истиче историјске личности које су обликовале колективни идентитет Европе. На новим новчаницама биће приказани:
Марија Калас (пет евра), којој су због своје очаравајуће вокалне уметности и изузетних глумачких вештина критичари и оперска публика дали надимак Ла Дивина (божанска).
Лудвиг ван Бетовен (10 евра) , водећи немачки композитор класичне музике, са својих 9 симфонија - ненадмашних дела.
Физичарка и хемичарка Марија Кири (20 евра), која је, заједно са својим супругом почетком прошлог века, открила радијум, полонијум и откључала тајне природе радиоактивности.
Мигел де Сервантес (50 евра), водећи шпански романописац, аутор, између осталих, "Дон Кихота".
Леонардо да Винчи (100 евра), највећи италијански сликар ренесансе.
И истакнута пацифисткиња Берта фон Зутнер (200 евра), аустријска књижевница, ауторка књиге "Доле оружје!", која је била прва жена која је добила Нобелову награду за мир 1905. године.
Треба напоменути да је између Француске и Пољске избио жесток спор око питања Марије Кири, која је своје француско презиме узела од свог супруга Пјера 1895. године, али је рођена као Марија Склодовска у Варшави. А позивање ЕЦБ само на њено француско презиме је "разлог за рат" за Пољаке. Пољска, међутим, не користи евро.
Друга тематска оса, под називом "Реке и птице" , фокусира се на природне лепоте и биодиверзитет европског континента. Свака новчаница ће приказивати карактеристичан природни пејзаж заједно са репрезентативном врстом фауне.
У горе наведеном контексту, ЕЦБ је објавила паневропски конкурс за професионалне графичке дизајнере из земаља ЕУ. Пријаве су поднете у августу, а најбољи ће бити изабрани за финални круг у октобру. Биће позвани да представе своје комплетне предлоге до краја марта 2026. године.
Њих ће проценити одбор стручњака. Десет најбољих ће проценити Управни савет ЕЦБ-а, а након тога ће уследити јавне консултације европских грађана путем гласања.
ЕЦБ ће потом, 2026. године, донети коначну одлуку о плановима и дати зелено светло за штампање и оптицај нових новчаница, означавајући почетак нове ере за евро. А Кристин Лагард ће имати још један разлог да убрза процедуре, како би имала времена да потпише нове новчанице, јер јој мандат истиче на јесен 2027. године.
За Грчку је од посебног значаја да ће се у следећим издањима евра ова "магична" реч, поред латиничне (ЕУРО), и даље писати на грчком (ΕΒΡΟ).
То је одлука донета на самиту ЕУ у децембру 1995. године у Мадриду. Оно што мало ко зна јесте да је то био "поклон" тадашњег канцелара Хелмута Кола Грчкој, уз његове жеље за опоравак Андреасу Папандреуу, који је био хоспитализован у болници Онасис. Два лидера нису делила идеолошке ставове. Међутим, Кол је ценио и поштовао мишљење свог грчког колеге.
На том самиту, А. Папандреу је замењен као први министар у низу, Акис Цохацопулос. Пратили су га министри спољних послова Каролос Папуљас, економије Јанос Папантонију и портпарол владе Телемахос Китирис. Иако су преговори вођени на нивоу делегација и Комисије о упису евра и на грчки језик, било је примедби. Питање би се одлучивало на нивоу лидера, а физичко одсуство премијера смањило је грчке наде.
Међутим, касно у ноћи са петка на суботу, 15. на 16. децембар, када су запослени у шпанском председништву дистрибуирали фасцикле са коначним нацртима одлука у собама делегација, Грке је чекало пријатно изненађење. Усвојен је предлог да реч "евро" буде и на грчком.
Папандреу рекао после Канског самита, два месеца раније, да су Кол, Ширак, Гонзалез и председник Комисије Сантер позитивно расположени. Кол је рекао "да". Не само евру на грчком. Већ и одлуци да преговори о приступању Кипра - и Малте - ЕУ треба да почну у року од 6 месеци.
Дигитални евро између 2027. и 2029.
ЕЦБ убрзава своје планове да омогући употребу дигиталног евра између 2027. и 2029. године, па ће следећи корак за евро бити дигитални евро.
Он неће заменити, већ ће функционисати као допуна готовини, доступан за дигитална, тренутна и безбедна плаћања. Према писању "Финанциал Тимес", узбуна је "зазвонила" у Франкфурту након што је Конгрес усвојио закон којим се регулише тржиште стабилних коина вредно 288 милијарди долара, којим доминира долар.
Стејблкоини су врста дигиталне валуте која је повезана у односу 1:1 са националном валутом и подржана је резервама као што су државне обвезнице. Због тога су званичници ЕЦБ били забринути због конкурентности европске дигиталне валуте.
Пјеро Чиполоне, члан Извршног одбора ЕЦБ, проценио је, обавештавајући Европски парламент, да овај потез Американаца "изазива забринутост због финансијске стабилности и стратешке аутономије Европе. То би могло довести до трансфера депозита у еврима у САД и даљег јачања улоге долара у прекограничним плаћањима. Успостављање дигиталног евра је питање отпорности и монетарног суверенитета еврозоне".
Према циљу ЕЦБ, дигитални евро, који ће увек имати исту вредност као евро у готовини, такође ће осигурати поверљивост трансакција.
С обзиром на прелазак Европљана на електронске трансакције, пружиће им могућност да плаћају као што то раде готовином, али у дигиталном облику, уз задржавање својих погодности. Грађани ће имати приступ дигиталном евру путем дигиталног новчаника, који ће им обезбедити или њихова банка или јавни посредник.
На овај начин, моћи ће се обављати сва уобичајена електронска плаћања, у продавницама, преко интернета, пријатељу, својим паметним телефоном или картицом, онлајн или офлајн и бесплатно, једнако лако као и бесконтактне трансакције. Новац ће моћи да се учитава са банковног рачуна и постојаће ограничења за повлачење како би се избегли масовни одливи са банковних депозита.
Чињеница да ће трансакције бити могуће и офлајн понудиће корисницима ниво приватности сличан оном код готовине за плаћања у физичким продавницама и између појединаца. Лични подаци о трансакцијама тада ће бити познати само кориснику и примаоцу плаћања.
Неће се делити са пружаоцима услуга плаћања или подршком, нити са Евросистемом. ЕЦБ неће моћи да прати куповине или личне податке. Али онлајн плаћања у дигиталним еврима такође ће бити подложна прописима о приватности. Евросистем неће моћи директно да повезује трансакције са одређеним појединцима.
Поред тога, Комисија предлаже обавезно прихватање од стране трговаца и обавезну дистрибуцију од стране надгледаних посредника својим купцима. Ово би могло да смањи зависност од приватних, неевропских компанија које тренутно доминирају сектором плаћања.
Припремна фаза биће завршена у октобру. ЕЦБ очекује да ће фаза развоја трајати још 2-3 године.
Евро новчанице би данас десет пута стигле до Месеца
Према подацима ЕЦБ-а, тренутно је у оптицају преко 29 милијарди новчаница евра укупне вредности преко 1,5 билиона евра.
То је двоструко више од броја оних издатих приликом увођења евра 1. јануара 2002. године (за 12 земаља у то време), што је било 14,89 милијарди. Ових 14,89 милијарди новчаница имало је укупну номиналну вредност од 633 милијарде евра.
Када би се поставиле једна иза друге, прешле би растојање од Земље до Месеца приближно пет пута, како је истакнуто у саопштењу ЕЦБ-а у то време. Двоструки број који је данас у оптицају очигледно би био довољан за исто "путовање" 10 пута.
Назив европске валуте исписан ћириличним словима
Назив заједничке европске валуте исписан је латиничним словима (ЕУРО), грчким (ΕΒΟΡΟ) и ћириличним (ЕБПО) на новчаницама. Натпис на грчком је био "поклон" Хелмута Кола Андреасу Папандреуу на самиту у Мадриду 1995. године.
Ковање грчких евро кованица почело је у новембру 1999. године у објектима Металуршке индустрије Епира, тада подружнице ЕБО, данас ЕлвалХалцор, у Кефаловрисосу, Јанина, 10 км од албанске границе.
Одлуком ЕЦБ-а, издавање новчаница од 500 евра је прекинуто 2016. године, јер су коришћене за финансирање терористичких организација, утају пореза и рад на црно. Још увек су у ограниченом оптицају и продају се као колекционарски предмети по цени од 530 евра.
Следећи корак биће институционализација дигиталног евра. ЕЦБ убрзава своје планове за омогућавање коришћења дигиталног евра између 2027. и 2029. године. Он неће заменити готовину, већ ће функционисати поред ње, преноси Прототема.