ПОЗНАТО ЈЕ ДА ЈЕ НА ИНСТАГРАМУ СВАКА "СТВАРНОСТ" ЛЕПША...
ФАНТАСТИЧНО СМО СЕ ПРОВЕЛИ, БАШ! Зашто људи све масовније улепшавају искуства са летовања? ЕВО ШТА ЈЕ “ФЕНОМЕН ЛАЖНИХ ЛЕТОВАЊА"
Према истраживању, није мали број оних који признају да "улепшавају" приче о својим одморима малим и безазленим лажима.
Постоји нешто магично у вези са одмором. Колико год да нас нервира пре поласка, колико год да негодујемо у редовима на аеродромима или у гужвама на аутопуту, увек се враћамо са најдивнијим причама. А шта ако то није баш тако у стварности? Па, онда се побринемо да звуче тако. Јер нико не жели да призна да је клима у хотелу била покварена или да је "традиционална таверна" служила смрзнути помфрит.
Према истраживању које је објавио ТФ1 Инфо, 54 одсто Француза признаје да лаже о свом искуству са одмора. Не говоре велике и опасне лажи; То су оне мале, свакодневне лажи које мало "улепшавају" стварност.
И ко није пао у то искушење? Мало "чистија" вода, мало "савршенији" залазак сунца, мало "сликовитије" село. Инстаграм, уосталом, доста помаже у свему томе. Уз мало маште, све се може поправити. Туристи у позадини нестају, облаци се повлаче, а ви изгледате као да живите у свету где сунце увек сија само за вас.
Овај феномен, наравно, није ограничен само на Француску, већ је глобалан. Сви смо бар једном рекли да је "било савршено", иако знамо да су ствари биле, у најбољем случају, "океј". И можда то није толико страшно. Као што каже један од туриста који је учествовао у истраживању: "Можда смо сви улепшали неку малу авантуру како бисмо је се сећали мало слађе."
На крају крајева, можда је то тајна одмора. Не само да се доживи, већ и да се преприча онако како бисте желели да он буде. Уосталом, наше памћење има свој сопствени алгоритам... и ради бољи едит од фотошопа.
(Euronews.rs)