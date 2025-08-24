(ФОТО) МИНИ КРОФНИЦЕ ОСВОЈИЛЕ САБОР ВИОЛИНИСТА Мали предузетници из Чачка зарађивали џепарац у Прањанима
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: Да се радне и здраве навике стичу од малих ногу најбоље на свом личном примеру показују малишани из Чачка, који су током викенда своју игру заменили послом. Уз помоћ родитеља у Прањанима су током одржавања Сабора виолиниста поставили штанд на ком су продавали мини крофнице.
Дуња, Ђурђа, Николија, Даница, Матија и Ђурђина су деца три рођене сестре и доказ да и те како има вредних малишана. Старије девојчице су правиле крофнице, служиле муштерије, а млађа деца су како кажу била покретна реклама. Ишли су кроз село и говорили – мини крофнице.
- Ми смо се сетиле да би могле да продајемо крофнице на Сабору, а маме су нас у томе подржале. Помогле су нам да купимо састојке, поставимо штанд, а онда смо ми наставиле да правимо и да продајемо. И ту су нам мало помогле. Први дан је било онако, али зато други дан смо заиста пуно продале - каже за РИНУ најстарија Дуња која има десет година.
Сви који су прошли поред њиховог симпатичног штанда, нису остали равнодушни јер је било дивно видети малишане како раде и зарађују свој џеперац. Они који су купили крофнице, кажу да су то међу најукуснијим које су икада пробали.
- Прво смо видели једну преслатку девојчицу како говори да можемо купити мини крофнице, а потом смо угледали и штадн за којем су такође били малишани. Одмах смо купили, једна кутија преукусних крофница била је 200 динара. Не знам да ли због тога што смо одушевљени њиховом идејом или због самих слаткиша, али ово су сигурно најукусније мини крофнице које сам пробала - каже Славица Симовић из Чачка.
За малишане је ово вид забаве, али свесни су и да на овај начин зарађују свој џепарац а како кажу зараду ће поделити на једнаке делове.
Са овим њиховим гестом сви су да добитку – они зарадили џепарац, родитељи су поносни, а посетиоци Сабора виолиниста су се укусно засладили.