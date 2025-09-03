(ФОТО) НОВА ПРЕВАРА ПРЕКО СМС ПОРУКА ОТИМА НОВАЦ ГРАЂАНИМА Упозорење стигло из Путева Србије - ево које поруке НЕ ОТВАРАЈТЕ
Јавно предузеће "Путеви Србије" хитно се огласило и упозорило грађане Србије на превару путем СМС порука.
- Не отварајте СМС поруке о ненаплаћеној путарини или прекорачењу брзине. ЈП Путеви Србије" обавештава јавност на појаву злонамерних СМС порука које стижу грађанима ради прекорачења брзине или ненаплаћене путарине. Не отварајте линк и не уносите податке са ваше платне картице је у питању злоупотреба - наводи се у упозорењу ЈП "Путеви Србије".
Из „Путева Србије“ наглашавају да не шаљу такве поруке, нити траже било какве податке путем СМС-а.
Превара функционише тако што злонамерни линк води ка лажној страници која личи на сајт државне институције, а циљ је да се прикупе лични подаци и информације о платним картицама.
Грађани се позивају на опрез и проверу информација искључиво путем званичних канала, као што су сајт и бројеви телефона „Путева Србије“.