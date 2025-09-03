light rain
28°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) НОВА ПРЕВАРА ПРЕКО СМС ПОРУКА ОТИМА НОВАЦ ГРАЂАНИМА Упозорење стигло из Путева Србије - ево које поруке НЕ ОТВАРАЈТЕ

03.09.2025. 17:56 18:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
превара
Фото: Дневник (А. Савановић)/Printscreen Путеви Србије

Јавно предузеће "Путеви Србије" хитно се огласило и упозорило грађане Србије на превару путем СМС порука.

- Не отварајте СМС поруке о ненаплаћеној путарини или прекорачењу брзине. ЈП Путеви Србије" обавештава јавност на појаву злонамерних СМС порука које стижу грађанима ради прекорачења брзине или ненаплаћене путарине. Не отварајте линк и не уносите податке са ваше платне картице је у питању злоупотреба - наводи се у упозорењу ЈП "Путеви Србије".

Из „Путева Србије“ наглашавају да не шаљу такве поруке, нити траже било какве податке путем СМС-а.

poruka
Фото: Дневник (А. Савановић) - Једна од лажних порука које стижу путем СМС-а

Превара функционише тако што злонамерни линк води ка лажној страници која личи на сајт државне институције, а циљ је да се прикупе лични подаци и информације о платним картицама.

путеви србије
Фото: Printscreen/Putevi Srbije

Грађани се позивају на опрез и проверу информација искључиво путем званичних канала, као што су сајт и бројеви телефона „Путева Србије“.

смс преваре фишинг превара путеви србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај