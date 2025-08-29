(ФОТО) ПРЕДРАГ ТОДОРИЋ ПОКАЗАО ДА ЈЕ ЉУДИНА Бивши припадник Жандармерије направио подвиг, спасао дечака (10) који се давио у Дунаву
29.08.2025. 18:28 18:31
Коментари (0)
Бивши припадник Жандармерије сада у пензији спасио је 10-годишњег дечака који се давио у Дунаву, 13. августа, у поподневним часовима.
Дечаци су се играли на обали реке у Сремској Каменици, надомак стадиона ФК Фрушкогорац, а Тодорић је без размишљања скочио да детету помогне!
Како је Тодорић истакао за Новосадску ТВ, деца су била без родитељског надзора и овим путем апеловао на све да своју децу не пуштају близу Дунава.