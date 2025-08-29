scattered clouds
35°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ПРЕДРАГ ТОДОРИЋ ПОКАЗАО ДА ЈЕ ЉУДИНА Бивши припадник Жандармерије направио подвиг, спасао дечака (10) који се давио у Дунаву

29.08.2025. 18:28 18:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Новосадска.тв
Коментари (0)
Новосадска тв/Уступљена фотографија
Фото: Новосадска тв/Уступљена фотографија

Бивши припадник Жандармерије сада у пензији спасио је 10-годишњег дечака који се давио у Дунаву, 13. августа, у поподневним часовима.

Дечаци су се играли на обали реке у Сремској Каменици, надомак стадиона ФК Фрушкогорац, а Тодорић је без размишљања скочио да детету помогне!

Како је Тодорић истакао за Новосадску ТВ, деца су била без родитељског надзора и овим путем апеловао на све да своју децу не пуштају близу Дунава.

Novosadska.tv

спасилац дете жандарм дављеник
Извор:
Дневник/Новосадска.тв
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај