(ФОТО) СТИГЛО УПОЗОРЕЊЕ ЗА НЕВРЕМЕ У НОВОМ САДУ Погоршање се очекује у наредним сатима, хладан ваздух хрли ка Србији! Поподне се очекује ПОТОП и ГРАД

03.09.2025. 11:42 11:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
невреме
Фото: Canva/Ilustracija

У Новом Саду тренутно је ведро, са 26 степени, али апликације за време показују да се у нашем граду очекују обилније падавине

Прогноза РХМЗ за данас најављује променљиво облачно време са сунчаним интервалима, док се после подне очекује нестабилно са локалним пљусковима и грмљавином уз слаб и умерен западни и северозападни ветар. 

Локално су могуће и веће количина падавина за кратко време, град и краткотрајно јак и олујни ветар, нарочито на југу и југоистоку земље. Највиша дневна температура од 26 до 29 степени, на југоистоку и истоку топлије, од 30 до 33.

За Нови Сад метеоролози прогнозирају јаке пљускове са грмљавином, као и нижу температуру. 

време
Фото: Скриншот РХМЗ
временска прогноза време невреме
