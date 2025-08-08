(ФОТО) ТРУБЕ ОДЈЕКНУЛЕ ГУЧОМ Почела највећа балканска светковина! За три дана очекује се више од 100.000 људи ОВДЕ СЕ СВИРА СРЦЕМ, НЕ ПО НОТАМА
Драгачевска варошица од данас, па до недеље дефинитивно ће бити највеселије место у региону. Интонирањем химне и подизањем саборске заставе почео је 64. Сабор трубача у Гучи.
Љубитељи звука лимених инструмента већ су стигли у престоницу трубе и на самом почетку направили журку за памћење. Оно по чему је овогодишњи Сабор посебан, да је његов домаћин прослављени мајстор трубе, велики Бобан Марковић.
Ја сам дете овог Сабора, ја сам овде на овом светом месту добио многа признања али и крила са којима сам прелетео целу Европу и свет. Овде сам се увек враћао.. овде се без свира без нота, али се свира срцем и душом. Велика ми је част што сам домаћин ове светковине и заиста сам захвалан на овом указаном поверењу. Проглашавам Сабор отвореним и позивам све да дођу у Гучу, казао је Марковић.
Гуча је не само национални, већ и светски феномен. Сабор трубача је одавно престао да буде само локална светковина, а за ових шест деценија постала је истински и суштински важна за српски народ. Колико је људи воле и поштују и након дуже од пола века воле показује пуна драгачевска варошица на самом отварању.
- Ми Драгачевци време меримо од Сабора до Сабора, ова четири дана у години су за нас најважнија. Гуча је увек била и остала дом трубача и дом где се негује српска душа и традиција. Свим нашим гостима који су дошли из свих крајева света, желим незаборавне дане и да само лепе успомене понесу из Драгачева, рекао је за РИНУ председник општине Лучани, Миливоје Доловић.
Додаје да овогодишњи сабор доноси бројне новине које ће спојити свет и Драгачево кроз звук трубе.
– Ове године имамо посебну част да угостимо оркестре из Немачке, Мексика, Пољске и Мађарске. Мексиканци су прошле године били само гости, а сада наступају са својом аутентичном музиком у фузији са трубом. Оркестар из Немачке доноси хеавy метал у трубачком аранжману, док ће популарни Цоби у суботу увече на главној бини представити комплетан албум посвећен труби, рекао је Доловић.
Додаје да Гуча никада није била разноврснија:
– Мађари који немају трубу као део своје традиције, долазе са посебном поставком. Биће то спој неспојивог, али уз поштовање наше српске трубачке традиције, додао је Доловић.
Очекује се да овогодишњи Сабор трубача у Гучи који ће трајати до 4. августа, обори све рекорде посећености и да ће драгачевску варошицу током наредних саборских дана посетити преко 100.000 људи.