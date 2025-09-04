broken clouds
(ФОТО/ВИДЕО) БУЈИЦЕ ОДНЕЛЕ ПУТЕВЕ, ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА Хаос у Прибоју након јаког олујног невремена

04.09.2025. 17:13
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
невреме
Фото: РИНА

ПРИБОЈ: Јако олујно невреме које је током јучерашњег дана погодило Прибој узроковало је мештанима велику материјалну штету и бројне проблеме, нарочито на путној инфраструктури.

У брдско-планинским деловима општине дошло је до великих земљаних наноса и прекида путних праваца, док је на појединим локацијама бујична вода у потпуности однела делове коловоза.

Једно време у прекиду је био и општински пут Саставци–Крајчиновићи. У градском делу Прибоја, због немогућности одводних шахти да у кратком року приме велику количину воде, на више места формирана су мини језера, што је додатно отежавало саобраћај и кретање пешака.

Због последица невремена, данас је одржана седница Штаба за ванредне ситуације општине Прибој, на којој је разматрана актуелна ситуација и донете су конкретне мере за санацију штете и нормализацију живота.

– По налогу Штаба, екипе су на терену и прикупљају информације уз подршку повереника Цивилне заштите. Након сагледавања стања, донели смо закључак да предложимо команданту Штаба, односно председнику општине Лазару Рвовићу, да донесе Одлуку о увођењу ванредне ситуације на делу територије општине Прибој, у девет месних заједница – Крајчиновићи, Кратово, Калафати, Мажићи, Бања, Стрмац, Бучје, Забрњица и Нови Прибој – рекао је Борис Мрдовић, начелник Штаба за ванредне ситуације.

Штаб је наложио Јавном предузећу за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој да, уз ангажовање сопствене механизације и других извођача, одмах започне санацију путева и оштећене инфраструктуре.

– Циљ нам је да што пре омогућимо нормално функционисање саобраћаја и живота у свих девет угрожених месних заједница – нагласио је Мрдовић.

поплава
Фото: РИНА

У градском подручју, посебно у Месној заједници Нови Прибој, ЈКП „Услуга“ већ је почело са чишћењем и проширивањем одводних шахти како би се спречило задржавање воде приликом евентуалних нових падавина.

На седници Штаба констатовано је да је снабдевање електричном енергијом углавном стабилно. Забележени су мањи кварови на мрежи, који су брзо отклоњени, док снабдевање водом за пиће није било угрожено.

Локална самоуправа и надлежне службе наставиће да прате ситуацију и реагују у складу са развојем догађаја како би се последице невремена што пре отклониле.

