(ФОТО, ВИДЕО) СПЕКТАКУЛАРНА АКЦИЈА У БЕОГРАДУ НА ВОДИ Погледајте како је изгледало уклањање бомбе од пола тоне ОГРОМАН ПРОЈЕКТИЛ ПРЕБАЦУЈУ У ДЕЛИБЛАТСКУ ПЕШЧАРУ

Министар је изјавио да је активност уклањања авио - бомбе започета јутрос у 6 сати, и да је завршена прва фаза активности. „У питању је авио - бомба савезничке британске производње, која је дошла, што је код нас непопуларно, од стране наших савезника у бомбардовању 1944. године. Београд је бомбардован осам пута од стране савезника.

Бомба је остала из тог периода, није експлодирала, 500 килограма је тежине и има више од 200 килограма експлозива у њој“, навео је министар и додао да је бомба безбедно уклоњена, и да се налази у транспорту, што је друга фаза, до Делиблатске пешчаре где ће бити обављена трећа фаза, а то је њено уништење.

Он се захвалио свим грађанима који су послушали савете МУП-а и понашали се одговорно. У акцији је учествовало више од 100 припадника, пре свега Сектора за ванредне ситуације, али и полиције и надлежних градских служби, а после 9 сати се очекује

уништење овог експлозивног средства.

„Нажалост, у Београду и Србији има доста нееексплодираних средстава из ратова, Србија их је имала пуно, тако да смо код Скупштине деактивирали бомбу из Првог светског рата, ово сада је из Другог светског рата, а у Нишу је била бомба од 1.000 килограма из НАТО бомбардовања 1999. године.

Фото: МУП Србије

Зато је потребан опрез, и приликом извођења грађевинских радова потребно је да сви буду свесни нашта могу наићи када изводе радове, као што је случај са овом бомбом. Пре свега говорим о њиховој безбедности, али и грађана“, поручио је министар.

Нагласио је да је ова акција била ризична, зато што је у питању велико експлозивно средство и свака непажња може да буде трагична. „Људи треба да знају да у сличним ситуацијама могу да се јаве нашем Сектору за ванредне ситуације, а ту је и Центар за разминирање. Ово је обављено уз највише мере безбедности и грађанима могу да кажем да је завршена опасност што се њих тиче“, истакао је министар Дачић, који је акцију уклањања и транспорта авио - бомбе пратио из Командно-оперативног центра СВС-а.

Фото: МУП Србије

Уклоњена авио - бомба британске производње из Другог светског рата је у понедељак 4. августа 2025. године пронађена на градилишту у Улици Николаја Kравцова у „Београду на води“. Уз поштовање свих мера безбедности, авио - бомба се транспортује према Делиблатској пешчари где је планирано да, уз све безбедносне процедуре, буде уништена у атару села Гај.

Фото: МУП Србије

Транспорт и уништење авио - бомбе извршиће припадници Специјалистичког тима за заштиту од неексплодираних убојних средстава Сектора за ванредне ситуације од укупно пет чланова. Обезбеђење приликом транспорта авио - бомбе пружају припадници Полицијске управе за град Београд, Управе саобраћајне полиције, Ватрогасно - спасилачке бригаде и службе Хитне медицинске помоћи, а у овој активности учествује више од 100 припадника наведених служби, са 28 возила и уз подршку чланова Оперативног штаба.