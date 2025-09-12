clear sky
„Глас који чујете можда није онај коме верујете" МУП апелује: Обратите пажњу на "SPOOFING" ПОЗИВЕ Ево шта ОДМАХ морате да урадите ако ПОСУМЊАТЕ НА ПРЕВАРУ (ФОТО)

12.09.2025. 15:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, МУП
муп
Фото: Printscreen/Instagram/MUP

МУП Републике Србије на свом Инстаграм профилу објавио је апел у којем упозорава грађане на превару под називом - "spoofing" позиви.

Како наводе, служба за борбу против високотехнолошког криминала МУП Републике Србије бележи све чешће случајеве преваре у којима: преваранти приказују туђи број телефона, имитирају глас члана породице, пријатеља или институције.

Зато, ако добијете позив у којем траже новац, шифре или осетљиве податке одмах посумњајте, прекините и позовите особу на број који већ имате сачуван и не доносите одлуке под притиском, наводи МУП и истиче:

"Ако сумњате на превару – одмах обавестите полицију. Чувајте своју безбедност. Глас који чујете можда није онај коме верујете."

 

