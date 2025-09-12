ОГЛАСИО СЕ МУП Ухапшен Турчин због покушаја убиства Киргистанца
12.09.2025. 10:48 10:49
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Звездара, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су турског држављанина А. Y. (2001) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело убиство у покушају.
Он се сумњичи да је 11. септембра, око 1,30 часова, у Улици Николе Доксата на Звездари, након физичког сукоба ножем нанео тешку телесну повреду тридесеттрогодишњем држављанину Киргистана.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.