ГОРЕ СЕЛА КОД ЈАГОДИНЕ Пожар у Сибници и Рековцу гасе и два хеликоптера МУП-а Србије (ВИДЕО)
14.08.2025. 18:27 18:42
Подручје села Сибница и Рековац западно од Јагодине захватио је пожар, а на гашењу су ангажована два хеликоптера МУП-а Србије - Супер Пума и Х145.
У објави МУП-а на Инстаграму је наведено да су до 17 часова посаде избациле 32 тоне воде, неуморно гасећи ватру и штитећи људе, имовину и природу.
"Брзо, прецизно, увек спремни - наши хеликоптери лете где је помоћ најпотребнија", истиче се у објави.