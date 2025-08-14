clear sky
35°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГОРЕ СЕЛА КОД ЈАГОДИНЕ Пожар у Сибници и Рековцу гасе и два хеликоптера МУП-а Србије (ВИДЕО)

14.08.2025. 18:27 18:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
пожар
Фото: Printscreen/Instagram/MUP Srbije

Подручје села Сибница и Рековац западно од Јагодине захватио је пожар, а на гашењу су ангажована два хеликоптера МУП-а Србије - Супер Пума и Х145.

У објави МУП-а на Инстаграму је наведено да су до 17 часова посаде избациле 32 тоне воде, неуморно гасећи ватру и штитећи људе, имовину и природу.

"Брзо, прецизно, увек спремни - наши хеликоптери лете где је помоћ најпотребнија", истиче се у објави.

 

пожар шумски пожар
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај