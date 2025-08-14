ХАПШЕЊЕ У БЕОГРАДУ Осумњичен за крађу БМВ-а, полиција пронашла ауто
14.08.2025. 18:12 18:14
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су Н. М. (1980) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешка крађа, саопштио је МУП Србије.
Он се сумњичи да је у јулу ове године, у Београду, украо аутомобил „BMW X4“ који су полицијски службеници пронашли.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће приведен у Треће основно јавно тужилаштво у Београду.