ГРАЂАНИ ОДГОВАРАЛИ НА ПИТАЊЕ ДА ЛИ БИ ЖИВЕЛИ СА ТАШТОМ Нису сви исти, неки одговори су урнебесни (ВИДЕО)
Један од најкритикованијих односа у Србији али и на Балкану свакако је однос таште и зета.
Потенцијални партнери никада нису довољно добри за мајке и због тога су на нашим просторима честе несугласице али и шале везане на њихов рачун. Када ћерке доведу свог партнера да упозна родитеље увек постоји могућност за непријатне ситуације и шкатљива питања. Мушкарци се за те разговоре са будућом таштом спремају као за пословни разговор и осећају се као на тесту. Тензија је скоро па очеивана.
Добри међуљудски породични односи су корак ближе за срећан и дуговечан брак. Уколико се зет и ташта слажу, то је за вас велики плус и избећи ћете многе непријатности у том случају.
Питали смо грађане Београда да ли би они живели са таштом, ево неких од одговора у нашој анкети:
Велики број мушкараца одговарао је на ово питање и одговори су били потпуно различити, било је и оних неочекиваних. Један део старије популације истакао је како такав живот не би могли да замисле, да то није нормално и да на такав живот никад не би пристали.
"Не, никада ни под разно! Мислим да брачни другови не треба да се мешају, тако је најздравије. Барем из неког мог искуства", истакао је наш саговорник.
"Не! Никада не бих живео ни са ким другим, сем са својом женом и децом, мислим да је то најнормалније. Породица је породица. Код таште треба отићи на ручак, вечеру или неко славље. Исто као и код мајке и оца. Са својом породицом треба живети иначе", додао је саговорник.
Било је и потпуно другачијих мисљења. Предрасуде око заједничког живота са таштом изгледа да не важе за све.
"Апсолутно! Мислим да то уопште није проблем. Претпостављам да ако је дала дозволу својој ћерки да се уда за мене, да је океј. Зашто да не. Јесам разведен али моја бивша ташта је била супер. Жао ми је што нисам живео са њом". поручио је саговорник.
"Ташта је топ, зашто да не", нагласио је саговорник.
Наишли смо на помало шаљиве али и занимљиве одговоре око заједничког живота са таштом. Ево одговора млађих саговорника:
"Не бих живео никада, никако. Ремети ти психу и све. Немир ти прави у сваком случају"
" Па ако баш морам"
(Mondo.rs)