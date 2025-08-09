ГУЖВЕ НА ГРАНИЦАМА Чекања на излазу из Србије ка Хрватској и Мађарској и до три сата, ово је разлог
Према последњим информацијама Управе граничне полиције, на излазу из Србије према Хрватској и Мађарској чекање на граничним прелазима је од 90 до 180 минута, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Дужа задржавања путничких моторних возила није проузроковано поступањем надлежних органа Србије, већ је последица туристичке сезоне као и начин рада суседних пограничних органа Мађарске и Хрватске, који примењују националне процедуре ЕУ, наводи се у саопштењу.
МУП, Управа граничне полиције, остварује службене контакте са суседним страним пограничним органима и размењују информације о стању путничког саобраћаја на државној граници у циљу смањења времена чекања и задржавања моторних возила.
На излазу из Србије, на Граничном прелазу Батровци према Хрватској, евидентирано је задржавање путничких моторних возила од 180 минута, а активно је пет излазних саобраћајних трака, док је међупростор до суседне Хрватске попуњен.
На ГП Хоргош према Мађарској, задржавање путничких моторних возила је од 90 минута, функционише пет излазних саобраћајних трака, док је међупростор до суседне Мађарске до пола попуњен.
Што се улаза у Србију тиче, ГП Хоргош према Мађарској, евидентирано је задржавање путничких моторних возила од 45 минута, активно је пет улазних трака.
На Граничном прелазу Гостун према Црној Гори, задржавање путничких моторних возила је од 45 минута, активне су три улазне саобраћајне траке, на ГП Прешево према Северној Македонији, задржавање путничких возила је од 50 минута, ради седам улазних саобраћајних трака.