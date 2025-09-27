scattered clouds
14°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ДНЕВНИК" САЗНАЈЕ

ПОЖАР КОЈИ ЈЕ У ВОЈКИ ОДНЕО ТРИ ЖИВОТА Припремно рочиште власницима Дома за старе 20. новембра

27.09.2025. 09:28 09:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Youtube/printscreen РТС
Фото: Youtube/printscreen РТС

Након потврђивања оптужница која је подигнута против власника Дома за стара лица у Војки, у оквиру Удружења „Желим, могу, хоћу”, М. Ј. (29) и Ђ. Г. (31), који се терете за тешко дело против опште сигурности, за 20. новембра је заказано припремно рочиште у сремскомитровачком Вишем суду.

Њих двоје се терете да су ми­мо про­пи­са и без ли­цен­це за пру­жа­ње услу­га со­ци­јал­не за­шти­те осно­ва­ли удру­же­ње и у обје­кат овог удру­же­ња, за смештај старих, при­ми­ли ве­ћи број љу­ди не­го што је ка­па­ци­тет објек­та, у ко­јем је 10. новембра прошле године, око шест ча­со­ва ују­тру, до­шло до тра­ге­ди­је. 

Тада је Н. Т. (56), који је био ко­ри­сник услу­ге сме­шта­ја Дома за стара лица у Војки, иза­звао по­жар, у ко­јем су смрт­но стра­да­ле две осо­бе, док је једна касније подлегла повредама. 

Мера обавезног психијатријског лечења 
Педесетшестогодишњем Н. Т., који се терети да је иза­звао по­жар, на главном претресу, одржаном 27. јуна, изречена је мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи.

Над­ле­жне ин­спек­ци­је, пред­став­ни­ци ре­сор­ног ре­пу­блич­ког и по­кра­јин­ског ми­ни­стар­ства, ко­ји су из­вр­ши­ли уви­ђај, утвр­ди­ли су низ не­пра­вил­но­сти јер обје­кат ни­је имао до­зво­лу за рад, ни­ти по­треб­не усло­ве за сме­штај ста­рих и бо­ле­сних. 

Директорка Цен­тра за со­ци­јал­ни рад у Ста­рој Па­зо­ви Рада Жугић поднела је оставку. 

– Ова оставка је мој морални и лични чин, без обзира на то што је тужилаштво утврдило да нема кривице, ни моје, ни мојих сарадника у Центру – рекла је тада Жугићева и изјавила саучешће породицама страдалих.  

Д. Ни­ко­лић

пожар војка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај