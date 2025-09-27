"ЗЕЛЕНО СВЕТЛО" ЗА ВАЖАН ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКАТ У БЛИЗИНИ НОВОГ САДА Ево о којој саобраћајници је реч и колико ће бити дугачка

Образлажући Одлуку покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег рекао је да је реч о важном путном правцу.

- Иницијативу за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице (мотопута) на траси од аутопута Е-75 (петља Север) Нови Сад до Бачке Паланке поднело је ЈП „Путеви Србије” који и финансира израду плана – казао је Ерцег. – Њиме се реализују стратешки циљеви у области друмског саобраћаја утврђених Просторним плановима Србије и Војводине. Саобраћај се садa одвија државним путем који од Бачке Паланке, дотиче насеља Челарево и Гложан и пролази кроз централни део Бегеча, Ветерника и Футога, као и кроз градско језгро Новог Сада. Такође, тај пут је локалног карактера и преоптерећен али ћемо изграdњом нове брзе саобраћајнице заобићи сва насељена места између Новог Сада и Бачке Паланке што ће унапредити саобраћај у том делу Бачке.

Изградњом нове брзе саобраћајнице заобићи ће се сва насељена места између Новог Сада и Бачке Паланке

Претходно је прошле године завршен поступак јавне набавке за израду плана детаљне регулације и идејни пројекат са студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси ауто-пута Е-75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гложан - Челарево - Бачка Паланка и закључен је уговор вредан 149.520.000 динара, с ПДВ-ом, за израду те документације. Тада је председник општине Бачка Паланка Бранислав Шушница казао да би нови пут значајно унапредио живот грађана Бачке Паланке, и побољшао привредни амбијент и унапредио економске потенцијале. Будући да нова саобраћајница не би пролазила кроз центре насељених места, саобраћај би се одвијао брже и безбедније, што грађанима Бачке Паланке омогућава да лакше обављају своје свакодневне послове. Истовремено, нови пут омогућиће ученицима и студентима из Бачке Паланке да брже и безбедније стигну до својих школа и факултета у Новом Саду и Београду. Биће бржи саобраћај и веза са Хрватском и Европском унијом, што представља добру основу за развој постојећих привредних потенцијала, али и за привлачење нових инвеститора и отварање нових фабрика и нових радних места.

Нови мотопут повезаће насеља Ветерник, Руменка, Футог, Гложан и Челарево, до раскрснице са државним путем првог Б реда број 12, на обилазници око Бачке Паланке

Мост код Нештина

Нови Сад са Бачком Паланком и околним местима биће још боље повезан изградњом моста код Нештина. Наиме, у буџету Републике Србије за 2025. годину предвиђено је 17,1 милијарда динара за изградњу моста преко Дунава у Бачкој Паланци. Очекује се да ће изградња моста значајно допринети развоју општине Бачка Паланка, омогућавајући бржу и ефикаснију комуникацију између Бачке Паланке и сремских села, као и бољу повезаност са остатком Србије. Такође, мост ће имати стратешки значај, јер ће повезивати општину Бачка Паланка са Републиком Српском и Мачвом, чиме ће се отворити нове могућности за економски и друштвени развој региона.

Коридор будуће саобраћајнице планиран је од прикључења на саобраћајницу у зони петље Север, која повезује аутопут Е-75 са Булеваром Европе и Руменачким путем у Новом Саду и преко раскрснице са државним путем другог А реда број 111 на деоници Нови Сад – Руменка. Нови мотопут повезаће насеља Ветерник, Руменка, Футог, Гложан и Челарево, до раскрснице са државним путем првог Б реда број 12, на обилазници око Бачке Паланке, која уједно представља и крај планиране саобраћајнице. Брзина кретања возила биће 100 километара на час, мотопут ће има четири возне траке од по 3,5 метара, четири ивичне траке од по пола метра, с разделном траком од четири метра и двема банкинама од по метар и по и предвиђена је фазна изградња.

Коридор будуће саобраћајнице планиран је од прикључења на саобраћајницу у зони петље Север, која повезује ауто-пут Е-75 са Булеваром Европе и Руменачким путем у Новом Саду

Значај реализације овог пројекта се огледа и у побољшању саобраћајних услова у смислу безбедног одвијања саобраћаја и смањења времена путовања на релацији од аутопута до Бачке Паланке и граничног прелаза, као и побољшању услова живота локалног становништва, које је угрожено проласком возила кроз насељена места, што утиче на повећање ризика у саобраћају и загађење животне средине. Изградњом овог дела путног правца стварају се услови за бољу приступачност целог региона, подизање његове конкурентности, као и сам будући развој насељених места која гравитирају овом правцу.

Ефективан рок за израду Нацрта Просторног плана је 12 месеци, од дана достављања Обрађивачу Просторног плана адекватних катастарско-топографских планова, достављања податка и пројектно-техничке документације који су од значаја за израду Просторног плана, Извештаја о извршеном раном јавном увиду, неопходних услова од овлашћених органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција, који су од значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја.

С. Ковач

