(ФОТО) ВАТРА ГУТА СКУПОЦЕНИ ПОРШЕ, ВИЉУШКАР ИЗВЛАЧИ ДРУГА ВОЗИЛА Буктиња у гаражи направила огромну штету
27.09.2025. 08:35 08:48
Сирене ватрогасаца јутрос су око 6.30 пробудиле становнике Пожеге. Пожар који је избио у гаражи приватне компаније у Алагинцима направио је велику материјалу штету.
Како пише Пожега.еу црни дим надво се над насељем, а ватра је прогутала више луксузних возила.
У стихији је страдао и скупоцени "порше" власника компаније. Уз помоћ виљушкара из гараже у пламену извлаче се четвороточкаши које ватра није оштетила у већој мери.
Ватрогасци су на терен стигли у кратком року и интензивно раде на гашењу. Интервенција је још увек у току.
фотографије пожара и уништених возила, погледајте ОВДЕ.