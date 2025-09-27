scattered clouds
(ФОТО) ВАТРА ГУТА СКУПОЦЕНИ ПОРШЕ, ВИЉУШКАР ИЗВЛАЧИ ДРУГА ВОЗИЛА Буктиња у гаражи направила огромну штету

Сирене ватрогасаца јутрос су око 6.30 пробудиле становнике Пожеге. Пожар који је избио у гаражи приватне компаније у Алагинцима направио је велику материјалу штету.

Како пише Пожега.еу црни дим надво се над насељем, а ватра  је прогутала више луксузних возила.

У стихији је страдао и скупоцени "порше" власника компаније. Уз помоћ виљушкара из гараже у пламену извлаче се четвороточкаши које ватра није оштетила у већој мери.

Ватрогасци су на терен стигли у кратком року и интензивно раде на гашењу. Интервенција је још увек у току.

фотографије пожара и уништених возила, погледајте ОВДЕ.

